Ліга націй: Бельгія відправила кривдників України на дно, Польща поступилася лідерам групи

Збірна Польщі у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй поступилася Нідерландам. Матч завершився з рахунком 0:2 .

Рахунок поєдинку відкрив на 14-й хвилині Коді Гакпо, а у другій половині зустрічі перевагу гостей закріпив Стівен Бергвейн.

У іншому матчі групи 4 Дивізіону А збірна Бельгії вдома перемогла Уельс з рахунком 2:1 .

На 10-й хвилині Кевін Де Брюйне відкрив рахунок. В середині першої половини зустрічі Міші Батшуаї подвоїв перевагу господарів. Кривдники України у відборі на ЧС-2022 зуміли лише скоротити відставання на початку другого тайму - забив Кіффер Мур.

Після п'яти зіграних турів Нідерланди з 13 очками лідирують у групі, випереджаючи Бельгію на три бали. Польща йде третьою із чотирма пунктами, маючи перевагу над Уельсом у три очки.

У наступному турі Уельс зустрінеться з Польщею, а Нідерланди визначать сильнішого з Бельгією.

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