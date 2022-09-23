Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга націй: Бельгія відправила кривдників України на дно, Польща поступилася лідерам групи

Дата публікації
Перегляди
186
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга націй: Бельгія відправила кривдників України на дно, Польща поступилася лідерам групи

Фото: Associated Press

У четвер, 22 вересня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 4 Дивізіону А.

Збірна Польщі у домашньому матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй поступилася Нідерландам. Матч завершився з рахунком 0:2.

Рахунок поєдинку відкрив на 14-й хвилині Коді Гакпо, а у другій половині зустрічі перевагу гостей закріпив Стівен Бергвейн.

У іншому матчі групи 4 Дивізіону А збірна Бельгії вдома перемогла Уельс з рахунком 2:1.

На 10-й хвилині Кевін Де Брюйне відкрив рахунок. В середині першої половини зустрічі Міші Батшуаї подвоїв перевагу господарів. Кривдники України у відборі на ЧС-2022 зуміли лише скоротити відставання на початку другого тайму - забив Кіффер Мур.

  • Після п'яти зіграних турів Нідерланди з 13 очками лідирують у групі, випереджаючи Бельгію на три бали. Польща йде третьою із чотирма пунктами, маючи перевагу над Уельсом у три очки.
  • У наступному турі Уельс зустрінеться з Польщею, а Нідерланди визначать сильнішого з Бельгією.

Читайте також:

Ліга націй: чемпіони світу здобули першу перемогу, збірна Хорватії вийшла в лідери

Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 5-го туру

Втратила лідерство: збірна України розгромно поступилася Шотландії у Лізі націй

Повʼязані теми:

Наступна публікація