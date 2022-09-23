Ліга націй: чемпіон Євро-2020 вибив Англію з еліти та сенсаційний лідер у "групі смерті"

У п'ятницю, 23 вересня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 Дивізіону А

Збірна Італії, яка є чемпіоном Євро-2020, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги націй перемогла вдома Англію. Поєдинок завершився з рахунком 1:0 .

Наприкінці першого тайму Гаррі Кейн міг відкрити рахунок матчу, однак м'яч пролетів над воротами. У середині другого тайму Джакомо Распадорі розстріляв ворота англійців з краю штрафного. До кінця поєдинку гості так і не змогли відігратись.

У іншому матчі групи 3 Дивізіону А збірна Угорщини на виїзді мінімально перемогла Німеччину - 0:1 .

Перемогу угорцям приніс гол Адама Салаї на 17-й хвилині.

Угорщина лідирує у групі 3, випереджаючи Італію на два очки за тур до завершення групового етапу. Німеччина йде на третій позиції. Англія достроково зайняла четверту позицію та вилетіла в дивізіон B.

У заключному турі 26 вересня Угорщина вдома прийматиме Італію, а Англія - Німеччину.

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