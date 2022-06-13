Ліга націй: чемпіони світу зазнали чергового краху та залишилися на дні, Данія зміцнила лідерство

Ліга націй: чемпіони світу зазнали чергового краху та залишилися на дні, Данія зміцнила лідерство

У понеділок, 13 червня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 1 Дивізіону А.

Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, в рамках 4-го туру групового етапу програла вдома Хорватії. Поєдинок у Сен-Дені завершився з рахунком 0:1.

Перемогу "картатим" приніс капітан команди Лука Модріч, який на 5-й хвилині зустрічі реалізував пенальті.

Зауважимо, що "Ле Бле" не виграли жодного з чотирьох матчів у нинішньому розіграші турніру. Раніше французи програли Данії (1:2), розписали нічию з хорватами (1:1) та не змогли перемогти Австрію (1:1).

У паралельному матчі цієї групи Данія в рідних стінах обіграла Австрію з рахунком 2:0 .

На 21-й хвилині господарів вивів уперед Йонас Вінд, а на 37-й Андреас Сков Ольсен подвоїв перевагу данців.

За підсумками чотирьох зіграних турів групу очолює Данія (9 очок). Хорватія з 7 балами йде слідом. Австрія з 4 пунктами - на третьому місці. Франція з 2 очками у своєму активі посідає останню сходинку.

У п'ятому турі, який запланований на 22 вересня, Франція прийматиме Австрію, а Данія на виїзді зустрінеться з Хорватією.

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