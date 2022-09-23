Ліга націй: чемпіони світу здобули першу перемогу, збірна Хорватії вийшла в лідери

У четвер, 22 вересня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 1 Дивізіону А.

Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги націй перемогла вдома Австрію. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

Рахунок матчу відкрив на 56-й хвилині Кіліан Мбаппе. А вже за 10 хвилин Олів'є Жиру ударом головою завершив тривалу атаку французів після подачі з правого флангу від Антуана Грізманна.

У іншому матчі групи 1 Дивізіону А збірна Хорватії вдома здолала Данію - 2:1 .

Ховати повели у рахунку на початку другого тайму - Борна Соса відзначився ударом у нижній кут з-за меж штрафного.На 77-й хвилині Крістіан Еріксен шедеврально зрівняв, але майже одразу забив у відповідь Ловро Майєр і подарував хорватам чергову перемогу у Лізі націй.

Збірна Хорватії має 10 очок та очолює квартет А1. На другому місці розташувалася Данія з 9 очками. Французи набрали 5 пунктів та піднялися з дна на 3 місце. Австрійці мають на одне очко менше.

У 6-му турі Ліги націй Данія зустрінеться з Францією, а Австрія протистоятиме Хорватії. Матчі відбудуться у суботу, 25 вересня.

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