Ліга націй: дубль Роналду допоміг Португалії знищити Швейцарію, Іспанія ледве пішла від поразки у Чехії

Ліга націй: дубль Роналду допоміг Португалії знищити Швейцарію, Іспанія ледве пішла від поразки у Чехії

У неділю, 5 червня, збірна Португалії в рамках 2-го туру групової стадії Ліги націй розтрощила вдома Швейцарію (4:0), Іспанії в цій ж групі зуміла піти від поразки у виїзній грі з Чехією (2:2).

Зазначимо, що в матчі за участю португальців та швейцарців усе стало зрозуміло після першого тайму. Забитий м'яч від Вільяма Карвалью ( 15 хвилина ) та дубль Кріштіану Роналду ( 35,39 ) дозволили "європейським бразильцям" із комфортним рахунком піти на перерву.

У другій половині протистояння крапку поставив Жоау Канселу ( 68 ). Як наслідок, надвпевнена перемога підопічних Фернанду Сантуша, яка дозволила їм очолити квартет.

В іншому матчі цієї групи збірна Іспанії не зуміла перемогти на виїзді Чехію. Вже на четвертій хвилині господарі несподівано вийшли вперед, відзначився Якуб Пешек. Утім, піти на перерву в ролі лідера чехам не вдалося, адже на третій компенсованій до першого тайму хвилині 17-річний вундеркінд "фурії рохи" Гаві зумів відновити паритет.

В середині другої половини гри, а саме на 66 хвилині , збірна Чехії знову вийшла вперед. Цього разу забив Ян Кухта. Здавалося, що чехи зуміють створити справжню сенсацію, але на 90 хвилині центральний захисник Іньїго Мартінес засмутив голкіпера господарів та зумів, таким чином, врятувати свою команду від поразки.

Після двох турів у групі 2 Ліги A лідером є збірна Португалії. В її активі чотири очки. Стільки ж балів мають й чехи, проте вони поступаються португальцям через гіршу різницю забитих та пропущених голів. Іспанія з двома балами йде третьою. Не набрала ще жодного пункту збірна Швейцарії;

У першому турі Чехія здолала вдома Швейцарію (2:1), Іспанія та Португалія розписали нічию (1:1);

У третьому турі, який відбудеться 9 червня, Португалія прийматиме Чехію, а Іспанія вирушить у гості до Швейцарії.

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