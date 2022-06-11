Ліга націй: фіналісти Євро-2020 розписали мирову, Німеччина сенсаційно не подужала Угорщину

У суботу, 11 червня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 Дивізіону А.

Англія та Італія, які грали в фіналі Євро-2020, в рамках 3-го туру групового етапу зіграли внічию. Зустріч у Вулвергемптоні завершилася без голів - 0:0 .

У паралельному матчі цієї групи Німеччина на виїзді зустрічалася з Угорщиною. "Бундестім" не змогла підтвердити звання фаворита та втратила дорогоцінні очки - 1:1 .

Вже на шостій хвилині Жолт Надь вивів угорців вперед, на що німці всього через три хвилини відповіли точним ударом Йонаса Гофманна. Більше м'ячів команди не забивали.

За підсумками трьох турів Італія лідирує в групі з 5 очками. Угорщина з 4 балами йде другою. Німеччина (3 пункти) - на третьому місці. Англія з 2 очками - остання.

У четвертому турі 14 червня Німеччина прийматиме Італію, а Угорщина в гостях зіграє проти Англії.

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