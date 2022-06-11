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Ліга націй: фіналісти Євро-2020 розписали мирову, Німеччина сенсаційно не подужала Угорщину

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Ліга націй: фіналісти Євро-2020 розписали мирову, Німеччина сенсаційно не подужала Угорщину

Фото: Associated Press

У суботу, 11 червня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 Дивізіону А.

Англія та Італія, які грали в фіналі Євро-2020, в рамках 3-го туру групового етапу зіграли внічию. Зустріч у Вулвергемптоні завершилася без голів - 0:0.

У паралельному матчі цієї групи Німеччина на виїзді зустрічалася з Угорщиною. "Бундестім" не змогла підтвердити звання фаворита та втратила дорогоцінні очки - 1:1.

Вже на шостій хвилині Жолт Надь вивів угорців вперед, на що німці всього через три хвилини відповіли точним ударом Йонаса Гофманна. Більше м'ячів команди не забивали.

  • За підсумками трьох турів Італія лідирує в групі з 5 очками. Угорщина з 4 балами йде другою. Німеччина (3 пункти) - на третьому місці. Англія з 2 очками - остання.
  •  У четвертому турі 14 червня Німеччина прийматиме Італію, а Угорщина в гостях зіграє проти Англії.

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