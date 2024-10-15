Ліга націй: Франція в меншості втримала перемогу над Бельгією, Італія розбила Ізраїль (відео)

У поєдинках 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А2 збірна Франції на виїзді обіграла Бельгію ( 1:2 ), а Італія вдома розгромила Ізраїль ( 4:1 ).

Перемогу французам приніс Рандаль Коло Муані, який оформив дубль. Спочатку нападник ПСЖ на 35-й хвилині реалізував пенальті, а потім на 62-й хвилині забив уже з гри.

За Бельгію єдиним м'ячем на 45+3-й хвилині відзначився Лої Опенда. Зазначимо, що на 23-й хвилині у складі бельгійців не реалізував пенальті Юрі Тілеманс.

На 76-й хвилині Франція залишилася в меншості після вилучення Орельєна Чуамені, який отримав другу жовту картку. Проте скористалися чисельною перевагою і уникнути поразки бельгійці не зуміли.

Огляд матчу Бельгія – Франція

У паралельному поєдинку цього квартету італійці чотири рази вражали ворота ізраїльтян. На 41-й хвилині Матео Ретегі відкрив рахунок, реалізувавши пенальті.

Після перерви дубль оформив Джованні Ді Лоренцо, ще один гол за "Скуадру Адзурру" забив Давіде Фраттезі. Гості відповіли лише м'ячем Мохаммеда Абу-Фані.

Огляд матчу Італія – Ізраїль

Після чотирьох турів Італія з 10 очками лідирує у цій групі. На другій позиції з 9 балами йде Франція. Третя – Бельгія (4 пункти). Останній – Ізраїль (0).

У наступному п'ятому турі Ліги націй італійці на виїзді зустрінуться з бельгійцями, а Франція прийме Ізраїль. Матчі заплановано на 14 листопада.

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