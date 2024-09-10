Ліга націй: Франція впевнено обіграла Бельгію, Італія перемогла Ізраїль (відео)

Відбулися матчі другого туру Ліги націй-2024/25 у квартеті А2.
У поєдинках 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А2 збірна Франції у Ліоні обіграла Бельгію (2:0), а команда Італії на нейтральному полі у Будапешті перемогла Ізраїль (1:2).
Перемогу французами принесли голи Рандаля Коло Муані на 29-й хвилині та Усмана Дембеле на 57-й хвилині.
Огляд матчу Франція – Бельгія
У паралельному матчі італійці також забили по голу в кожному з таймів. На 38-й хвилині відзначився Давіде Фраттезі, а на 62-й хвилині точного удару завдав Мойзе Кін.
Ізраїль зумів відповісти лише одним м'ячем, автором якого на 90-й хвилині став Мохаммед Абу Фані.
Огляд матчу Ізраїль – Італія
Після двох турів Італія з 6 очками очолює цей квартет. Франція та Бельгія мають по 3 бали, а Ізраїль з нулем у графі залікових пунктів посідає останнє місце.
У третьому турі Ліги націй збірна Франції позмагається з Ізраїлем, а Італія прийме Бельгію. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.
Читайте також:
Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці
Чехія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй