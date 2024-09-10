Ліга націй: Франція впевнено обіграла Бельгію, Італія перемогла Ізраїль (відео)

У поєдинках 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А2 збірна Франції у Ліоні обіграла Бельгію ( 2:0 ), а команда Італії на нейтральному полі у Будапешті перемогла Ізраїль ( 1:2 ).

Перемогу французами принесли голи Рандаля Коло Муані на 29-й хвилині та Усмана Дембеле на 57-й хвилині.

Огляд матчу Франція – Бельгія

У паралельному матчі італійці також забили по голу в кожному з таймів. На 38-й хвилині відзначився Давіде Фраттезі, а на 62-й хвилині точного удару завдав Мойзе Кін.

Ізраїль зумів відповісти лише одним м'ячем, автором якого на 90-й хвилині став Мохаммед Абу Фані.

Огляд матчу Ізраїль – Італія

Після двох турів Італія з 6 очками очолює цей квартет. Франція та Бельгія мають по 3 бали, а Ізраїль з нулем у графі залікових пунктів посідає останнє місце.

У третьому турі Ліги націй збірна Франції позмагається з Ізраїлем, а Італія прийме Бельгію. Обидва матчі відбудуться 10 жовтня.

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