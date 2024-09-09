Ліга націй: гол Роналду приніс Португалії перемогу над Шотландією, Хорватія здолала Польщу (відео)

Відбулися матчі другого туру Ліги націй-2024/25 у групі А1.
У поєдинках 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А1 збірна Португалії вдома обіграла Шотландію (2:1), а команда Хорватії на своєму полі мінімально перемогла Польщу (1:0).
Шотландці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – відзначився Скотт Мактоміней.
До перерви португальцям не вдалося відігратися, але на старті другого тайму Бруну Фернандеш відновив паритет у матчі, забивши на 54-й хвилині. Асист заніс до свого активу Рафаел Леау.
Зазначимо, що одразу після першого тайму на поле вийшов найкращий бомбардир в історії збірної Португалії Кріштіану Роналду, який розпочав поєдинок на лавці для запасних.
Саме Роналду і став автором переможного забитого м'яча. На 88-й хвилині 39-річний КріРо завдав вирішального результативного удару, перед цим також встигнувши влучити у стійку.
Огляд матчу Португалія – Шотландія
У паралельному матчі хорвати обіграли поляків завдяки єдиному голу, який на 52-й хвилині прямим ударом зі штрафного забив інший володар "Золотого м'яча" – Лука Модріч.
Огляд матчу Хорватія – Польща
Таким чином, після двох турів Португалія з 6 очками лідирує у цій групі. Хорватія та Польща мають по 3 бали, Шотландія з нулем у графі залікових пунктів замикає квартет.
У третьому турі Ліги націй Португалія на виїзді зіграє проти Польщі, а Хорватія прийме Шотландію. Обидва матчі заплановано на 12 жовтня.
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