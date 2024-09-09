Ліга націй: гол Роналду приніс Португалії перемогу над Шотландією, Хорватія здолала Польщу (відео)

У поєдинках 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А1 збірна Португалії вдома обіграла Шотландію ( 2:1 ), а команда Хорватії на своєму полі мінімально перемогла Польщу ( 1:0 ).

Шотландці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – відзначився Скотт Мактоміней.

До перерви португальцям не вдалося відігратися, але на старті другого тайму Бруну Фернандеш відновив паритет у матчі, забивши на 54-й хвилині. Асист заніс до свого активу Рафаел Леау.

Зазначимо, що одразу після першого тайму на поле вийшов найкращий бомбардир в історії збірної Португалії Кріштіану Роналду, який розпочав поєдинок на лавці для запасних.

Саме Роналду і став автором переможного забитого м'яча. На 88-й хвилині 39-річний КріРо завдав вирішального результативного удару, перед цим також встигнувши влучити у стійку.

Огляд матчу Португалія – Шотландія

У паралельному матчі хорвати обіграли поляків завдяки єдиному голу, який на 52-й хвилині прямим ударом зі штрафного забив інший володар "Золотого м'яча" – Лука Модріч.

Огляд матчу Хорватія – Польща

Таким чином, після двох турів Португалія з 6 очками лідирує у цій групі. Хорватія та Польща мають по 3 бали, Шотландія з нулем у графі залікових пунктів замикає квартет.

У третьому турі Ліги націй Португалія на виїзді зіграє проти Польщі, а Хорватія прийме Шотландію. Обидва матчі заплановано на 12 жовтня.

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