Ліга націй: Хорватія нічиєю з Португалією вийшла до чвертьфіналу, Польща вилетіла з еліти (відео)

Шотландія здобула право грати у плейоф за збереження місця у Дивізіоні А.

Збірні Хорватії та Португалії зіграли внічию в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Полюд" у хорватському місті Спліт завершився з рахунком 1:1 .

Португалія підійшла до цієї зустрічі в ролі дострокового переможця групи А1 та майбутнього учасника 1/4 фіналу Ліги націй. Хорватам ж для виходу до чвертьфіналу потрібно було не програти португальцям, аби їхня доля не залежала від паралельного матчу цього квартету між Польщею та Шотландією.

Португальці відкрили рахунок у поєдину на 33-й хвилині – результативним ударом відзначився Жоау Феліш.

У другому таймі "картаті" намагалися відігратися. На 62-й хвилині гол Йошко Гвардіола після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Але вже через три хвилини Гвардіол забив знову й цього разу взяття воріт було зараховано. Після цього до фінального свистка рахунок не змінився, тож хорвати слідом за португальцями крокують з цієї групи до чвертьфіналу Ліги націй.

Огляд матчу Хорватія – Португалія

Буде додано незабаром.

У паралельній грі Польща на своєму полі програла Шотландії. Напружений поєдинок у Варшаві закінчився з рахунком 1:2 .

Уже на третій хвилині матчу шотландців вивів уперед Джон Макгінн. На старті другого тайму поляки відновили паритет у протистоянні – на 59-й хвилині забив Каміль Пйонтковський.

Нічия залишала Польщу на третій сходинці, а Шотландію відправляла до Дивізіону B. Однак шотландці з цим не змирилися. На 90+3-й хвилині Ендрю Робертсон забив переможний гол, завдяки якому "кельти" здобули право грати у плейоф за збереження місця у Дивізіоні А. Поляки ж проведуть наступний розіграш турніру в Лізі B.

Огляд матчу Польща – Шотландія

Буде додано незабаром.

Підсумкове турнірне становище у групі А1: вийшли до чвертьфіналу – Португалія (14 очок) та Хорватія (8 балів), потрапила до плейоф за збереження прописки в еліті – Шотландія (7 пунктів), понизилася до Дивізіону B – Польща (4 очки).

Жеребкування 1/4 фіналу та стикових матчів Ліги націй-2024/25 відбудеться у п'ятницю, 22 листопада.

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