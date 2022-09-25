Ліга націй: Хорватія пробилася до фінальної частини, чемпіони світу попри поразку втрималися в еліті

В рамках останнього, 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Франції на виїзді поступилася Данії (2:0), а Хорватія в гостях перемогла Австрію (1:3).

Перемогу данській збірній над чинним чемпіонами світу принесли голи Каспера Дольберга та Андреаса Сков Ольсена на 34-й і 39-й хвилинах відповідно.

У матчі Австрія - Хорватія відкрили рахунок гості - Лука Модріч відзначився вже на шостій хвилині. Всього за хвилини австрійці відновили паритет зусиллями Крістофа Баумгартнера. Однак, "картаті" все ж вирвали перемогу - за хорватів забили Марко Лівая та Деян Ловрен на 69-й і 72-й хвилинах відповідно.

У підсумку хорвати з 13 очками стали переможцями групи А1 та вийшли до фінальної частини Ліги націй, яка відбудеться в червні 2023 року. Друге та третє місця посіли Данія (12) та Франція (5). Австрія з 4 пунктами у своєму активі фінішувала останньою та опуститься до Дивізіону B.

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