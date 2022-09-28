Ліга націй: Іспанія пробилася до фінальної частини, Чехія вилетіла з еліти

У вівторок, 27 вересня, збірна Португалії приймала команду Іспанії, а Чехія відправилася в гості до Швейцарії в рамках заключного туру Ліги націй сезону-2022/23.

Збірна Іспанії перемогла Португалію у гостьовому матчі шостого туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 - 0:1 .

Єдиний гол поєдинку вдалося забити лише наприкінці матчу - відзначився Альваро Мората.

Завдяки цій перемозі іспанська збірна очолила турнірну таблицю з 11 очками та пробилася до "Фіналу чотирьох", у якому також зіграють Італія, Нідерланди та Хорватія. Португалія має 10 очок та розташувалася на 2 місці.

У іншому матчі групи А2 Швейцарія у домашньому матчі перемогла Чехію - 2:1 .

В середині першого тайму швейцарці за дві хвилини забили два голи, на що Патрік Шик відповів забитим голом наприкінці першої 45-хвилинки. На 61-й хвилині зустрічі могли зрівняти рахунок - арбітр призначив пенальті. Але Томащ Соучек його не реалізував.

Швейцарія набрала 9 очок і посіла 3 місце в групі А2. Чехія вилетіла до Ліги С.

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