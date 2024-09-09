Ліга націй: Іспанія в меншості розгромила Швейцарію, Данія впевнено обіграла Сербію (відео)

У поєдинках 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А4 збірна Іспанії на виїзді розбила Швейцарію ( 1:4 ), а команда Данії вдома перемогла Сербію ( 2:0 ).

Чинні чемпіони Європи відкрили рахунок уже на 4-й хвилині – відзначився Хоселу. На 13-й хвилині "Червона фурія" подвоїла свою перевагу зусиллями Фабіана Руїса.

На 20-й хвилині іспанці несподівано залишилися в меншості – пряму червону картку отримав центральний захисник Робен Ле Норман.

До перерви швейцарці скоротили відставання в рахунку – на 41-й хвилині точного удару завдав Зекі Амдуні.

Незважаючи на чисельну перевагу, в другому таймі "хрестоносці" не лише не зуміли зрівняти рахунок, а й пропустили ще двічі, таким чином зазнавши розгрому.

На 77-й хвилині Фабіан Руїс оформив дубль, скориставшись передачею Феррана Торреса, який у перерві замінив 17-річного Ламіна Ямаля.

Крапку в матчі на 80-й хвилині поставив той же Ферран Торрес, який забив після пасу Хоселу.

Огляд матчу Швейцарія – Іспанія

В іншому поєдинку другого туру цієї групи данці забили у ворота сербів по голу в кожному з таймів. Спочатку на 36-й хвилині рахунок відкрив Альберт Гренбек, а на 61-й хвилині перевагу господарів закріпив Юссуф Поульсен.

Огляд матчу Данія – Сербія

Після двох турів Данія з 6 очками лідирує у цьому квартеті. Іспанія з 4 балами йде другою, Сербія (1) – третя, Швейцарія (0) – остання.

У третьому турі Ліги націй збірна Іспанії прийме Данію, а серби на власному полі зустрінуться зі швейцарцями. Обидва матчі відбудуться 12 жовтня.

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