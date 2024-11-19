Ліга націй: Іспанія в яскравій грі здолала Швейцарію, Данія не пустила Сербію до 1/4 фіналу (відео)

У понеділок, 18 листопада, в матчах останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А4 збірна Іспанії вдома здолала Швейцарію ( 3:2 ), а команда Данії на виїзді зіграла внічию проти Сербії ( 0:0 ).

Чинні чемпіони Європи відкрили рахунок на 32-й хвилині зустрічі – Педрі не реалізував пенальті, але м'яч у ворота добив Єремі Піно. На 63-й хвилині швейцарці відігралися – відзначився Жоел Монтейро.

Але вже через п'ять хвилин Браян Хіль знову вивів господарів вперед. "Хрестоносці" на 85-й хвилині вдруге зрівняли рахунок – Анді Зечірі реалізував пенальті.

Однак у компенсований час "Червона фурія" вирвала перемогу – на 90+3-й хвилині пенальті реалізував Браян Сарагоса.

Огляд матчу Іспанія – Швейцарія

Буде додано незабаром.

У паралельному матчі цього квартету збірні Сербії та Данії визначали, хто посяде друге місце та слідом за іспанцями отримає путівку до чвертьфіналу Ліги націй.

Голами команди не відзначилися, а відтак данці втрималися на другій позиції та продовжать боротьбу за трофей.

Огляд матчу Сербія – Данія

Буде додано незабаром.

Підсумкове турнірне становище у групі А4: вийшли до чвертьфіналу – Іспанія (16 очок) та Данія (8 балів), зіграє у плейоф за збереження прописки в еліті – Сербія (6 пунктів), вилетіла до Дивізіону B – Швейцарія (2 очки).

Жеребкування 1/4 фіналу та стикових матчів Ліги націй-2024/25 відбудеться у п'ятницю, 22 листопада.

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