Ліга націй: Іспанія впевнено розібралася з Чехією, Швейцарія сенсаційно здолала португальців

У неділю, 12 червня, в рамках 4-го туру групової стадії Ліги націй-2022/23 збірна Іспанія вдома перемогла Чехію (2:0), а Швейцарія взяла реванш у Португалії (1:0).

Що стосується "фурії рохи", то вони забили по голу в кожному з таймів. Відзначилися Карлос Солер ( 24 хвилина ) та Пабло Сарабія ( 75 ).

Після цієї перемоги іспанці набрали вісім очок та суттєво покращили своє турнірне становище в квартеті. Тепер в активі збірної Іспанії вісім очок та перша сходинка. Що стосується Чехії, то вони залишилися з чотирма балами на третьому місці.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що в поєдинку першого кола чехи зуміли відібрати очки в іспанців, зігравши на своєму полі в результативну нічию (2:2).

Лідерство збірної Іспанії сталося завдяки несподіваній поразці португальців, які на виїзді поступилися Швейцарії (0:1). Єдиний гол у цій дуелі було забито вже на першій хвилині . Його автором став Харіс Сеферович.

Таким чином, швейцарці зуміли помститися "європейським бразильцям" за поразку в першій грі, яка завершилася розгромною перемогою Кріштіану Роналду та компанії з рахунком 4:0.

Для Швейцарії набрані бали в грі з португальцями стали першими у цьогорічному розіграші Ліги націй. Наразі вони з трьому пунктами замикають групу. Португальці, своєю чергою, залишилися з сімома очками на другій сходинці.

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