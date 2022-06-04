Ліга націй: Нідерланди розгромили Бельгію, чемпіони світу сенсаційно розпочали турнір з поразки

У п'ятницю, 3 червня, відбулися чергові матчі стартового туру Ліги націй УЄФА-2022/23.
Центральними поєдинками ігрового дня стали поєдинки 1-го туру групового етапу в елітній Лізі А: Бельгія - Нідерланди та Франція - Данія.
Бельгійці вдома несподівано зазнали розгрому від нідерландців - 1:4.
Наприкінці першого тайму гості вийшли вперед завдяки точному удару Стівена Бергвейна. Після перерви Нідерланди відзначилися тричі - дубль оформив Мемфіс Депай, ще один гол забив Дензел Думфріс.
Господарі у компенсований час відповіли голом престижу, автором якого став Міші Батшуаї.
- Завдяки перемозі Нідерланди очолили групу 4. Днем раніше в цьому квартеті Польща на своєму полі у вольовому стилі обіграла Уельс - 2:1.
- У 2-му турі Ліги націй 8 червня Нідерланди на виїзді зіграють проти Уельсу, а Бельгія вдома прийме Польщу.
Сенсаційно завершився поєдинок на "Стад де Франс" у Сен-Дені. Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, поступилася Данії - 1:2.
На початку другого тайму Карім Бензема вивів "триколірних" уперед, проте гості зуміли створити камбек. Героєм матчу став данський нападник Андреас Корнеліус - на 68-й хвилині він зрівняв рахунок, а за дві хвилини до кінця основного часу забив переможний гол.
- У паралельному поєдинку групи 1 Хорватія приймала Австрію. Тут теж не обійшлося без несподіванки - хорвати розгромно програли австрійцям з рахунком 0:3.
- У другому турі 6 червня Данія на виїзді зіграє проти Австрії, а Хорватія прийматиме Францію.
Читайте також:
Ліга націй УЄФА-2022/23: групи і турнірні таблиці
Уельс - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів
ЗСУ демонструють мужність та відвагу, а це надає нам сил і мотивації - гравець збірної України