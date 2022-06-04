Ліга націй: Нідерланди розгромили Бельгію, чемпіони світу сенсаційно розпочали турнір з поразки

У п'ятницю, 3 червня, відбулися чергові матчі стартового туру Ліги націй УЄФА-2022/23.

Центральними поєдинками ігрового дня стали поєдинки 1-го туру групового етапу в елітній Лізі А: Бельгія - Нідерланди та Франція - Данія.

Бельгійці вдома несподівано зазнали розгрому від нідерландців - 1:4 .

Наприкінці першого тайму гості вийшли вперед завдяки точному удару Стівена Бергвейна. Після перерви Нідерланди відзначилися тричі - дубль оформив Мемфіс Депай, ще один гол забив Дензел Думфріс.

Господарі у компенсований час відповіли голом престижу, автором якого став Міші Батшуаї.

Завдяки перемозі Нідерланди очолили групу 4. Днем раніше в цьому квартеті Польща на своєму полі у вольовому стилі обіграла Уельс - 2:1.

Уельс - 2:1. У 2-му турі Ліги націй 8 червня Нідерланди на виїзді зіграють проти Уельсу, а Бельгія вдома прийме Польщу.

Сенсаційно завершився поєдинок на "Стад де Франс" у Сен-Дені. Збірна Франції, яка є чинним чемпіоном світу, поступилася Данії - 1:2 .

На початку другого тайму Карім Бензема вивів "триколірних" уперед, проте гості зуміли створити камбек. Героєм матчу став данський нападник Андреас Корнеліус - на 68-й хвилині він зрівняв рахунок, а за дві хвилини до кінця основного часу забив переможний гол.

У паралельному поєдинку групи 1 Хорватія приймала Австрію. Тут теж не обійшлося без несподіванки - хорвати розгромно програли австрійцям з рахунком 0:3.

У другому турі 6 червня Данія на виїзді зіграє проти Австрії, а Хорватія прийматиме Францію.

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