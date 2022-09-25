Ліга націй: Нідерланди вийшли до фінальної стадії, Польща понизила в класі кривдників збірної України

В рамках останнього, 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Нідерландів вдома перемогла Бельгію (1:0), а Польща на виїзді обіграла Уельс - 0:1.

Єдиний гол у матчі Нідерланди - Бельгія на 73-й хвилині забив захисник господарів Вірджил Ван Дейк.

Поляки ж переграли валлійців завдяки точному удару Кароля Свідерскі на 58-й хвилині зустрічі. Асистував йому Роберт Левандовські. Додамо, що саме Уельс не пустив збірну України на ЧС-2022, тож поляки певною мірою помстилися за "синьо-жовтих".

У підсумку збірна Нідерландів з 16 очками стала переможцем групи А4 та вийшла до фінальної частини Ліги націй, яка відбудеться в червні 2023 року. Друге та третє місця посіли Бельгія (10) та Польща (7), а валлійська команда з одним балом фінішувала останньою та опуститься до Дивізіону B.

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