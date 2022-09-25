Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга націй: Нідерланди вийшли до фінальної стадії, Польща понизила в класі кривдників збірної України

Дата публікації
Перегляди
299
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга націй: Нідерланди вийшли до фінальної стадії, Польща понизила в класі кривдників збірної України

Фото: Associated Press

У неділю, 25 вересня, відбулися заключні поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 4 Дивізіону А.

В рамках останнього, 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Нідерландів вдома перемогла Бельгію (1:0), а Польща на виїзді обіграла Уельс - 0:1.

Єдиний гол у матчі Нідерланди - Бельгія на 73-й хвилині забив захисник господарів Вірджил Ван Дейк.

Поляки ж переграли валлійців завдяки точному удару Кароля Свідерскі на 58-й хвилині зустрічі. Асистував йому Роберт Левандовські. Додамо, що саме Уельс не пустив збірну України на ЧС-2022, тож поляки певною мірою помстилися за "синьо-жовтих".

У підсумку збірна Нідерландів з 16 очками стала переможцем групи А4 та вийшла до фінальної частини Ліги націй, яка відбудеться в червні 2023 року. Друге та третє місця посіли Бельгія (10) та Польща (7), а валлійська команда з одним балом фінішувала останньою та опуститься до Дивізіону B.

Читайте також:

Україна - Шотландія: де дивитися вирішальний матч Ліги націй і прогнози букмекерів

Двоє українських футболістів потрапили до символічної збірної туру Ліги націй

Ліга націй УЄФА-2022/23: групи і турнірні таблиці

Повʼязані теми:

Наступна публікація