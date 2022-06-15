Ліга націй: Нідерланди завдяки шаленій кінцівці у результативному матчі здолали кривдника України

Збірна Нідерландів у рамках 4-го туру групової стадії Ліги націй-2022/23 вдома перемогла Уельс із рахунком 3:2.

Зазначимо, що к середині першого тайму, здавалося б, все у цій зустрічі було вирішено. Точні удари від Ноа Ланга ( 17 хвилина ) та Коді Гакпо ( 23 ) дозволили "оран'є" вести з комфортним рахунком 2:0.

Утім, не встигли господарі як слід відсвяткувати, коли вже за три хвилини Бреннан Роджерс скоротив відставання своєї команди до мінімуму.

Справжній апогей цієї зустрічі стався вже в компенсований час. На другій доданій до основного часу хвилині лідер Уельсу Гарет Бейл відновив паритет, вдало реалізувавши пенальті. Здавалося, що ось вона нічия для гостей та такий дуже важливий бал до скарбнички.

Але, цього не сталося. Футболіст Нідерландів Мемфіс Депай за хвилину пробив голкіпера суперника та змусив трибуни вибухнути. Саме гол форварда "Барселони" й поставив крапку в цій грі, який і дозволив Нідерландам знову обіграти Уельс.

У матчі між цими командами в першому колі, який відбувся 8 червня на полі Уельсу, сильнішими також були "оран'є" (2:1);

Нідерланди з десятьма балами очолюють квартет. Уельс, своєю чергою, з одним пунктом замикає групу;

В іншому матчі цієї групи Бельгія на виїзді перемогла Польщу (1:0).

Додамо, що саме Уельс не пустив збірну України на Чемпіонату світу-2022 в Катарі. В фінальному поєдинку плейоф раунду кваліфікації британці мінімально здолали колектив Олександра Петракова (1:0).

Читайте також:

Ліга націй: Німеччина в мегарезультативному поєдинку знищила Італію, Англія зганьбилася проти угорців

Збірна України не зуміла обіграти Ірландію та втратила перші очки в Лізі націй-2022/23

Ліга націй УЄФА-2022/23: групи і турнірні таблиці