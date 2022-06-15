Ліга націй: Німеччина в мегарезультативному поєдинку знищила Італію, Англія зганьбилася проти угорців

Ліга націй: Німеччина в мегарезультативному поєдинку знищила Італію, Англія зганьбилася проти угорців

У вівторок, 14 червня, відбулися чергові поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 елітного Дивізіону А.

Збірна Німеччини в рамках 4-го туру групового етапу вдома завдала нищівної поразки Італії - 5:2 .

У першому таймі господарі поля забили двічі: на 10-й хвилині рахунок відкрив Йозуа Кімміх, а перед свистком на перерву його подвоїв Ілкай Гюндоган, реалізувавши пенальті.

У другій половині зустрічі німці ще тричі вразили ворота переможців Євро-2020: спочатку відзначився Томас Мюллер, а потім дубль оформив Тімо Вернер.

Лише наприкінці поєдинку "Скуадрі Адзуррі" вдалося забити два голи зусиллями Вільфреда Ньйонто та Алессандро Бастоні.

У паралельному матчі цієї групи збірна Англії в рідних стінах сенсаційно була розгромлена Угорщиною - 0:4 .

Спочатку в складі гостей дублем відзначився Роланд Шаллай. А потім точними ударами родоначальників футболу добили Жолт Надь і Даніель Газдаг.

Додамо, що на 82-й хвилині англійці залишилися в меншості - Джон Стоунз заробив другу жовту картку за удар суперника ліктем.

За підсумками чотирьох турів збірна Угорщини з 7 очками лідирує у групі 3 Дивізіону А Ліги націй. Далі розташувалися Німеччина (6), Італія (5) та Англія, яка набрала лише 2 очки.

У п'ятому турі Ліги націй 23 вересня Німеччина прийматиме Угорщину, а Італія вдома зіграє проти Англії.

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