Ліга націй: Польща та Хорватія влаштували гольову феєрію, Португалія не подужала Шотландію (відео)

У поєдинках 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А1 збірна Польщі вдома зіграла у результативну нічию з Хорватією ( 3:3 ), а Португалія на виїзді не зуміла обіграти Шотландію ( 0:0 ).

Уже на 5-й хвилині зустрічі поляків вивів уперед Пйотр Зелінський. На це хорвати відповіли одразу трьома голами, які забили від 19-ї до 26-ї хвилини – відзначилися Борна Соса, Петар Сучич і Мартін Батуріна.

Перед перервою "Кадра" скоротила відставання зусиллями Ніколи Залевського. А на 68-й хвилині Себастьян Шиманський забив третій м'яч у ворота "картатих", зрівнявши рахунок у протистоянні.

Зазначимо, що завершували матч хорвати в меншості – на 76-й хвилині пряму червону картку отримав воротар команди Домінік Лівакович. Утім, скористатися чисельною перевагою та вирвати перемогу поляки не встигли.

Огляд матчу Польща – Хорватія

У паралельному поєдинку цього квартету Шотландія та Португалія обійшлися без забитих голів. Як підсумок, нульова нічия.

До слова, лідер португальців Кріштіану Роналду провів на полі весь матч.

Огляд матчу Шотландія – Португалія

Після чотирьох турів Португалія з 10 очками лідирує у цій групі. Далі розташувалися Хорватія (7), Польща (4) та Шотландія (1).

У наступному турі Ліги націй португальці приймуть Польщу, а шотландці на своєму полі позмагаються з Хорватією. Матчі заплановані на 15 листопада.

Читайте також:

Ліга націй: Франція в меншості втримала перемогу над Бельгією, Італія розбила Ізраїль (відео)

Німеччина здолала Нідерланди і достроково вийшла до плейоф Ліги націй (відео)

Збірна України зі страшною травмою Гуцуляка зіграла внічию проти Чехії у Лізі націй (відео)