Ліга націй: Португалія за п'ять хвилин розібралася з Чехією, Іспанія подужала Швейцарію

У четвер, 9 червня, в рамках 3-го туру групової стадії Ліги націй-2022/23 збірна Португалії вдома перемогла Чехію (2:0), а Іспанія в гостях мінімально здолала Швейцарію (1:0).

Що стосується "європейських бразильців", то всі свої завдання вони виконали ще в першій половині дуелі. Точні удари Жоау Канселу ( 33 хвилина ) та Гонсалу Гедеша ( 38 ) дозволили португальцям здобути комфортну перемогу.

Головна зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду, хоч й провів у грі всі 90 хвилин, проте зумів відзначитися лише жовтою карткою.

Що стосується збірної Іспанії, то вона здобула перемогу над швейцарцями завдяки влучному пострілу Пабло Сарабії, який було здійснено на 13 хвилині .

Як наслідок, після цих перемог фаворити квартету записали до свого активу по три бали. Португалія тепер має сім очок, а збірна Іспанії - п'ять. Для "фурії рохи" успіх у грі з Швейцарією став першим за три гри групової стадії нового сезону Ліги націй.

Третьою в цій групі йде Чехія. Вони мають чотири бали. Замикає квартет, не набравши жодного пункту, збірна Швейцарії. Нагадаємо, що саме в поєдинку зі Швейцарією повинна була вирішитися доля збірної України щодо того, чи залишаться "синьо-жовті" в найсильнішому дивізіоні турніру сезону-2021/22. Утім, матч так і не відбувся, а українцям зарахували технічну поразку, через яку вони й покинули Лігу А. Причиною такого рішення став COVID-19.