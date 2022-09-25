Ліга націй: сенсаційна поразка Іспанії та розбитий ніс Роналду у матчі проти Чехії

У суботу, 24 вересня, відбулися поєдинки Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 2 Дивізіону А.

Збірна Іспанії поступилася Швейцарії у матчі п'ятого туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 - 1:2 .

Першими відзначились гості. На 21-й хвилині Рубен Варгас подав з кутового на Мануеля Аканджі, а останній головою відправив м'яч у сітку рикошетом від землі. По перерві Жорді Альба відновив паритет, однак Брель Емболо вже за три хвилини розстріляв ворота іспанців та встановив остаточний рахунок.

У іншому матчі групи А2 Португалія у драматичному виїзному матчі знищила Чехію - 0:4 .

На початку матчу Кріштіану Роналду отримав травму носа у першому таймі, коли зіткнувся з Томашем Вацліком.

Згодом чеський голкіпер був покараний - на 33-й хвилині його ворота вразив Діоґу Далот. Наприкінці першого тайму подвоїв перевагу португальців його партнер по "Манчестеру Юнайтед" Бруну Фернандеш.

У другому таймі спочатку дубль оформив Далот, а згодом свій гол забив Діоґу Жота.

Португалія набрала 10 очок та перемістилася на перше місце у групі 2 Дивізіону А Ліги націй. Іспанія опускається на 2 місце (8 балів). Швейцарія підіймається на 3 сходинку (6 пунктів), а Чехія з 4 очками – на дні.

У шостому турі Португалія зіграє на своєму полі з Іспанією, а Чехія вирушить у гості до Швейцарії.

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