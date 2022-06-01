Ліга націй стартувала: потенційний суперник збірної України в фіналі плейоф відбору на ЧС програв Польщі

Ліга націй стартувала: потенційний суперник збірної України в фіналі плейоф відбору на ЧС програв Польщі

У середу, 1 червня, новий розіграш Ліги націй УЄФА розпочався поєдинком між командами Польщі та Уельсу.

Зустріч у Вроцлаві завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1 . Польща та Уельс виступають у групі 4 елітної Ліги А.

У першому таймі команди не потішили уболівальників голами. На старті другої половини зустрічі валлійці вийшли вперед зусиллями Джонатана Вільямса.

Проте поляки знайшли сили відігратися - на 72-й хвилині рахунок зрівняв Якуб Каміньскі. А за п'ять хвилин до закінчення основного часу перемогу господарям приніс Кароль Свідерскі.

Таким чином, Польща очолила групу 4 Дивізіону А. У наступному турі Ліги націй команда Чеслава Міхневича 8 червня на виїзді зіграє проти Бельгії. Того ж дня Уельс прийме Нідерланди.

Нагадаємо, Уельс є потенційним суперником збірної України в фіналі плейоф відбору на ЧС-2022. Якщо "синьо-жовті" 1 червня здолають Шотландію, то 5 червня в Кардіффі зіграють за путівку на мундіаль проти валлійців.

Текстова онлайн-трансляція поєдинку Шотландія - Україна доступна на нашому сайті.

Читайте також:

Збірна України оголосила стартовий склад на матч із Шотландією в плейоф відбору на ЧС-2022

Шотландія - Україна: де дивитися матч плейоф відбору на ЧС-2022 та прогнози букмекерів

"Матч у Шотландії - це надія України": Шевченко - про майбутню битву за вихід на ЧС-2022