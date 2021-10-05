Ліга націй УЄФА-2020/21: календар і результати матчів фінальної стадії

Мінітурнір за участю чотирьох збірних відбудеться 6-10 жовтня в Італії.
6-10 жовтня відбудеться фінальна стадія другого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА.
За трофей позмагаються чотири національні команди, які стали переможцями груп Ліги А: Франція, Іспанія, Італія та Бельгія.
Вони визначать сильнішого у форматі "Фіналу чотирьох", жеребкування півфіналів відбулося 3 грудня минулого року. Господаркою мінітурніру буде Італія.
Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.
|ЛІГА НАЦІЙ-2020/21
|ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
|1/2 ФІНАЛУ
|Середа, 6 жовтня
|"Джузеппе Меацца", Мілан
|21:45
|ІТАЛІЯ
|ІСПАНІЯ
|_:_
|Четвер, 7 жовтня
|"Ювентус Стедіум", Турин
|21:45
|БЕЛЬГІЯ
|ФРАНЦІЯ
|
_:_
|МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ
|Неділя, 10 жовтня
|Ювентус Стедіум", Турин
|16:00
|_:_
|ФІНАЛ
|Неділя, 10 жовтня
|"Джузеппе Меацца", Мілан
|21:45
|_:_
ФОРМАТ
- Переможці півфіналів виходять до фіналу. Ті, хто програв, грають за третє місце.
- У півфіналах і фіналі в разі нічиєї за підсумками основного часу призначається додатковий час. Якщо рахунок залишається нічийним, проводиться серія пенальті.
- У матчі за третє місце додатковий час не передбачено. У разі нічиєї після основного часу одразу проводиться серія пенальті.