Ліга націй УЄФА-2020/21: календар і результати матчів фінальної стадії

Мінітурнір за участю чотирьох збірних відбудеться 6-10 жовтня в Італії.

6-10 жовтня відбудеться фінальна стадія другого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА.

За трофей позмагаються чотири національні команди, які стали переможцями груп Ліги А: Франція, Іспанія, Італія та Бельгія.

Вони визначать сильнішого у форматі "Фіналу чотирьох", жеребкування півфіналів відбулося 3 грудня минулого року. Господаркою мінітурніру буде Італія.

Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.

ЛІГА НАЦІЙ-2020/21 ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР 1/2 ФІНАЛУ Середа, 6 жовтня "Джузеппе Меацца", Мілан 21:45 ІТАЛІЯ ІСПАНІЯ _:_ Четвер, 7 жовтня "Ювентус Стедіум", Турин 21:45 БЕЛЬГІЯ ФРАНЦІЯ _:_ МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ Неділя, 10 жовтня Ювентус Стедіум", Турин 16:00 _:_ ФІНАЛ Неділя, 10 жовтня "Джузеппе Меацца", Мілан 21:45 _:_

ФОРМАТ

Переможці півфіналів виходять до фіналу. Ті, хто програв, грають за третє місце.

У півфіналах і фіналі в разі нічиєї за підсумками основного часу призначається додатковий час. Якщо рахунок залишається нічийним, проводиться серія пенальті.

У матчі за третє місце додатковий час не передбачено. У разі нічиєї після основного часу одразу проводиться серія пенальті.

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