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Ліга націй УЄФА-2020/21: календар і результати матчів фінальної стадії

Ліга націй УЄФА-2020/21: календар і результати матчів фінальної стадії

Getty Images

Мінітурнір за участю чотирьох збірних відбудеться 6-10 жовтня в Італії.

6-10 жовтня відбудеться фінальна стадія другого в історії розіграшу Ліги націй УЄФА.

За трофей позмагаються чотири національні команди, які стали переможцями груп Ліги АФранція, Іспанія, Італія та Бельгія.

Вони визначать сильнішого у форматі "Фіналу чотирьох", жеребкування півфіналів відбулося 3 грудня минулого року. Господаркою мінітурніру буде Італія.

Нагадаємо, переможцем першого в історії розіграшу турніру Ліги націй стала збірна Португалії. У фіналі 9 червня 2019 року Роналду і Ко обіграли команду Нідерландів з рахунком 1:0.

ЛІГА НАЦІЙ-2020/21
ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
 
1/2 ФІНАЛУ
Середа, 6 жовтня
 "Джузеппе Меацца", Мілан
21:45 Италия ІТАЛІЯ Испания ІСПАНІЯ _:_
 
Четвер, 7 жовтня
 "Ювентус Стедіум", Турин
21:45 Бельгия БЕЛЬГІЯ Франция ФРАНЦІЯ

_:_
 
МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ
Неділя, 10 жовтня
 Ювентус Стедіум", Турин
16:00         _:_
 
ФІНАЛ
Неділя, 10 жовтня
 "Джузеппе Меацца", Мілан
21:45         _:_
           
 

ФОРМАТ

  • Переможці півфіналів виходять до фіналу. Ті, хто програв, грають за третє місце.
  • У півфіналах і фіналі в разі нічиєї за підсумками основного часу призначається додатковий час. Якщо рахунок залишається нічийним, проводиться серія пенальті.
  • У матчі за третє місце додатковий час не передбачено. У разі нічиєї після основного часу одразу проводиться серія пенальті.
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