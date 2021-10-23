Ліга націй УЄФА-2022/2023: коли жеребкування та хто потенційні суперники збірної України

Ліга націй УЄФА-2022/2023: коли жеребкування та хто потенційні суперники збірної України

"Синьо-жовті" потрапили до першого кошика Ліги В.

Жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре. Початок церемонії - о 19.00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Як і в попередньому циклі, у новому розіграші турніру в дивізіонах A, B і С виступлять по 16 збірних, а в дивізіоні D - 7 команд.

Україна потрапила до першого кошика Ліги В й отримає по одному супернику з другого (окрім Росії), третього та четвертого кошиків.

Кошики були сформовані на підставі рейтингу збірних у Лізі націй-2020/2021.

Збірна України за підсумками минулого розіграшу турніру вилетіла з Ліги А до Ліги B, посівши останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. В останньому поєдинку зі швейцарцями "синьо-жовтим" присудили технічну поразку (0:3) після скандального скасування зустрічі через спалах коронавірусу в таборі української збірної.

Ліга А

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Ліга В

Кошик 1: УКРАЇНА, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Ліга С

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

Кошик 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Ліга D

Кошик 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.

Новий розіграш Ліги націй УЄФА стартує 2 червня 2022 року.

Переможці груп у дивізіоні А розіграють трофей у фінальній стадії турніру, яка відбудеться 14-18 червня 2023 року.

Команди, які виграють групи дивізіонів В, С і D, піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плейоф з-поміж чотирьох останніх команд) вилетять до ліги D.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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