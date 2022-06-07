Ліга націй: збірна Англії врятувалася від поразки у Мюнхені, Італія на своєму полі перемогла Угорщину

У вівторок, 7 червня, збірна Англії на виїзді зіграла внічию з Німеччиною в поєдинку групи A3 Ліги націй УЄФА-2022/23, Італія вдома перемогла Угорщину.
Поєдинок між німцями та англійцями на "Альянц Арені" завершився бойовою нічиєю - 1:1.
Команди не забивали до початку другого тайму. На 51-й хвилині Йонас Гофманн відкрив рахунок. Англійці зуміли відігратися лише за дві хвилини до кінця основного часу - Гаррі Кейн реалізував пенальті.
В іншому матчі цієї групи збірна Італії перемогла Угорщину - 2:1.
Рахунок матчу відкрив на 30-й хвилині Ніколо Барелла. Наприкінці першого тайму Лоренцо Пеллегріні подвоїв перевагу чемпіонів Євро-2020.
В середині другого тайму Джанлука Манчіні зробив подарунок угорцям, відзначившись автоголом.
- Після двох турів у групі 2 Ліги A лідером є збірна Італії В її активі чотири очки. На другому місці угорці з трьома очками. Німеччина після двох поєдинків має два бали, а збірна Англії набрала поки лише одне очко.
- У першому турі Угорщина здолала вдома Англію (1:0), Італія та Німеччина розписали нічию (1:1);
- У третьому турі, який відбудеться 11 червня, Італія на виїзді зіграє з Англією, а Угорщина вдома прийматиме Німеччину.
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