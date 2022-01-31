"Ліга шампіньйонів": УЄФА судиться з німецькою піцерією через назву страви в меню

Заклад харчування у незвичаний спосіб отримав додатковий піар.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) подав до суду на німецьку піцерію Pizza Wolke, яка у своєму меню має страву "Ліга шампіньйонів".
Футбольні чиновники ставлять під сумніви правомірність обраної назви страви, оскільки вона співзвучна з найменуванням турніру під егідою організації - Ліга чемпіонів.
Піцерія опублікувала лист із рішенням суду, який підтримав УЄФА з претензією щодо назви піци. Тим не менш, представники піцерії вважають судовий розгляд "найкращою рекламою". У їхній заяві до листа із суду наголошується, що "компанія перебуває на правильному шляху".
Möchte nur mal kurz erwähnen, dass die #UEFA rechtliche Schritte gegen unsere @PizzaWolke in Gießen eingereicht haben, weil eine Pizza "Champignon League" heißt. Kein Scheiß. #UCL #DFBPokal #Gießen #Giessen #Frankfurt #SGE #Pizza pic.twitter.com/G5mgoYY4M9— Denis Müller (@MuellerDenisman) January 30, 2022
Нагадаємо, що повернення Ліги чемпіонів уболівальникам залишилося чекати зовсім небагато. Перші матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.
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