"Ліга шампіньйонів": УЄФА судиться з німецькою піцерією через назву страви в меню

"Ліга шампіньйонів": УЄФА судиться з німецькою піцерією через назву страви в меню

Заклад харчування у незвичаний спосіб отримав додатковий піар.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) подав до суду на німецьку піцерію Pizza Wolke, яка у своєму меню має страву "Ліга шампіньйонів".

Футбольні чиновники ставлять під сумніви правомірність обраної назви страви, оскільки вона співзвучна з найменуванням турніру під егідою організації - Ліга чемпіонів.

Піцерія опублікувала лист із рішенням суду, який підтримав УЄФА з претензією щодо назви піци. Тим не менш, представники піцерії вважають судовий розгляд "найкращою рекламою". У їхній заяві до листа із суду наголошується, що "компанія перебуває на правильному шляху".

Нагадаємо, що повернення Ліги чемпіонів уболівальникам залишилося чекати зовсім небагато. Перші матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

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