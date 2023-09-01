Ліга Європи-2023/24: результати жеребкування групового етапу

Дивіться склад усіх груп основого раунду другого за престижністю єврокубку.
У п'ятницю, 1 вересня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2023/24.
У ньому взяли участь 32 клуби. Волею жеребу вони були поділені на 8 груп по 4 команди.
Україна цього сезону не буде представлена у груповому етапі другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації цього турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому раунді та плейоф відповідно.
Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи
|група A
|група B
|Вест Гем (Англія)
|Аякс (Нідерланди)
|Олімпіакос (Греція)
|Марсель (Франція)
|Фрайбург (Німеччина)
|Брайтон (Англія)
|Бачка-Топола (Сербія)
|АЕК Афіни (Греція)
|група C
|група D
|Рейнджерс (Шотландія)
|Аталанта (Італія)
|Бетіс (Іспанія)
|Спортинг (Португалія)
|Спарта Прага (Чехія)
|Штурм (Австрія)
|Аріс Лімасол (Кіпр)
|Ракув (Польща)
|група E
|група F
|Ліверпуль (Англія)
|Вільярреал (Іспанія)
|ЛАСК (Австрія)
|Ренн (Франція)
|Юніон (Бельгія)
|Маккабі Хайфа (Ізраїль)
|Тулуза (Франція)
|Панатінаїкос (Греція)
|група G
|група H
|Рома (Італія)
|Баєр (Німеччина)
|Славія Прага (Чехія)
|Карабах (Азербайджан)
|Шериф (Молдова)
|Мольде (Норвегія)
|Серветт (Швейцарія)
|Геккен (Швеція)
Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.
Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 21 вересня до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
Фінал Ліги Європи повинен відбутися у травні 2024 року у Дубліні (Ірландія) на стадіоні "Авіва".
Нагадаємо, 31 серпня відбулося жеребкування групового етапу головного клубного євротурніру – Ліги чемпіонів.
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