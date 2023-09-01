Ліга Європи-2023/24: результати жеребкування групового етапу

У п'ятницю, 1 вересня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2023/24.

У ньому взяли участь 32 клуби. Волею жеребу вони були поділені на 8 груп по 4 команди.

Україна цього сезону не буде представлена у груповому етапі другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації цього турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому раунді та плейоф відповідно.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи

група A група B Вест Гем (Англія) Аякс (Нідерланди) Олімпіакос (Греція) Марсель (Франція) Фрайбург (Німеччина) Брайтон (Англія) Бачка-Топола (Сербія) АЕК Афіни (Греція) група C група D Рейнджерс (Шотландія) Аталанта (Італія) Бетіс (Іспанія) Спортинг (Португалія) Спарта Прага (Чехія) Штурм (Австрія) Аріс Лімасол (Кіпр) Ракув (Польща) група E група F Ліверпуль (Англія) Вільярреал (Іспанія) ЛАСК (Австрія) Ренн (Франція) Юніон (Бельгія) Маккабі Хайфа (Ізраїль) Тулуза (Франція) Панатінаїкос (Греція) група G група H Рома (Італія) Баєр (Німеччина) Славія Прага (Чехія) Карабах (Азербайджан) Шериф (Молдова) Мольде (Норвегія) Серветт (Швейцарія) Геккен (Швеція)

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 21 вересня до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.

Фінал Ліги Європи повинен відбутися у травні 2024 року у Дубліні (Ірландія) на стадіоні "Авіва".

Нагадаємо, 31 серпня відбулося жеребкування групового етапу головного клубного євротурніру – Ліги чемпіонів.

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