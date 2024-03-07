Ліга Європи: "Баєр" ледь уникнув сенсаційної поразки, "Рома" рознесла "Брайтон" (відео)

В рамках перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги Європи німецький "Баєр" на виїзді зіграв унічию з азербайджанським "Карабахом" ( 2:2 ), а італійська "Рома" вдома розгромила англійський "Брайтон" ( 4:0 ).

Азербайджанський клуб шокував "фармацевтів" у першому таймі, забивши два голи – на 26-й хвилині рахунок відкрив Яссін Бензія, а перед перервою Жуніньйо подвоїв перевагу господарів поля.

Однак після перерви команда Хабі Алонсо зуміла зібратися та врятуватися від поразки. На 70-й хвилині Флоріан Вірц скоротив відставання леверкузенців, а на 90+2-й хвилині Патрік Шик вирвав для "Баєра" нічию.

Огляд матчу "Карабах" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

У паралельному поєдинку "Рома" двічі вражала ворота "Брайтона" в кожному з таймів. На 13-й хвилині римлян вивів уперед Пауло Дібала, а перед перервою свій гол забив Ромелу Лукаку.

У другій половині зустрічі Джанлука Манчіні на 64-й хвилині відправив третій м'яч до сітки воріт команди екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, а крапку в цьому матчі на 68-й хвилині поставив Браян Крістанте.

Огляд матчу "Рома" – "Брайтон"

Буде додано незабаром.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи заплановано на четвер, 14 березня. Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться 15 березня.

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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