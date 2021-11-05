Ліга Європи: хто вже гарантував собі участь у плейоф

Ліга Європи: хто вже гарантував собі участь у плейоф

Жеребкування стикових матчів відбудеться 13 грудня.

Від 15 вересня до 9 грудня триває груповий етап Ліги Європи сезону-2021/22. Починаючи від нинішньої кампанії, регламент турніру було змінено - тепер в основному раунді другого за рангом євротурніру змагаються 32 клуби, а не 48, як раніше.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць ЛЄ у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Команди, що посядуть треті сходинки в квартетах Ліги Європи, потраплять у стикові матчі Ліги конференцій проти володарів других місць груп ЛК.

До вашої уваги список команд, які забезпечили собі путівки до плейоф Ліги Європи.

1/8 фіналу Ліги Європи: "Ліон" (Франція) - група А

Як мінімум стикові матчі (1/16 фіналу) Ліги Європи: "Айнтрахт" (Німеччина) - група D, "Вест Гем" (Англія) - група Н

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи - 13 грудня.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

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