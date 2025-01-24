Ліга Європи: хто вже вийшов до плейоф

Від 25 вересня 2024-го до 30 січня 2025 року відбуваються матчі основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.

Це дебютний розіграш другого за престижністю єврокубка за новим форматом: 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Далі турнір відбуватиметься за звичайною системою на вибування.

За підсумками сьомого туру участь в 1/8 фіналу Ліги Європи гарантував собі лише "Лаціо". Матчі заключного восьмого туру відбудуться 30 січня.

Ліга Європи-2024/25

Зіграють в 1/8 фіналу: "Лаціо".

Зіграють у плейоф (1/8 фіналу або стикові матчі): "Айнтрахт", "АЗ Алкмар", "Андерлехт", "Атлетик", "Буде-Глімт", "Вікторія Пльзень", "Галатасарай", "Ліон", "Манчестер Юнайтед", "Олімпіакос", "Рейнджерс" , "Тоттенгем", ФКСБ, "Юніон"

Зіграють у стикових матчах: поки що невідомо.

Вилетіли: "Динамо" Київ, "Карабах", "Лудогорець", "Мальме", "Ніцца", "Славія", РФШ.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться 31 січня у Нйоні. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 13 лютого, а зустрічі у відповідь – 20 лютого.

Календар плейоф Ліги Європи

Жеребкування стикових матчів: 31 січня 2025 року

Стикові матчі: 13 та 20 лютого 2025 року

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 21 лютого 2025 року

1/8 фіналу: 6 та 13 березня 2025 року

1/4 фіналу: 10 та 17 квітня 2025 року

1/2 фіналу: 1 та 8 травня 2025 року

Фінал: 21 травня 2025 року (Більбао)

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