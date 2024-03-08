Ліга Європи: "Мілан" у більшості переміг "Славію", кривдник "Шахтаря" розтрощив "Вільярреал" (відео)

В рамках перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи італійський "Мілан" вдома обіграв чеську "Славію" з Праги ( 4:2 ), а французький "Марсель" на своєму полі розгромив іспанський "Вільярреал" ( 4:0 ).

"Россонері" вже на 26-й хвилині отримали чисельну перевагу над своїм суперником – пряму червону картку заробив Малік Діуф.

До перерви підопічні Стефано Піолі тричі вразили ворота чеського клубу, який залишився грати удесятьох. Голами відзначилися Олів'є Жиру, Тіджані Рейндерс та Рубен Лофтус-Чік. На це гості відповіли одним м'ячем, який забив Давід Доудєра.

Незважаючи на гру в меншості, після перерви "Славія" знайшла сили скоротити відставання в рахунку – на 65-й хвилині точного удару завдав Іван Шранц.

Проте останнє слово в цьому поєдинку все ж було за італійським колективом. На 85-й хвилині остаточний рахунок зустрічі встановив Крістіан Пулішич.