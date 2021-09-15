Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

У середу, 15 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі позмагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

Другий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 30 вересня.

Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).

ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22

Груповий етап. 1 тур ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Середа, 15 вересня 17:30 Група C СПАРТАК МОСКВА _:_ ЛЕГІЯ Четвер, 16 вересня 19:45 Група E ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ЛАЦІО 19:45 Група E ЛОКОМОТИВ МОСКВА _:_ МАРСЕЛЬ 19:45 Група F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ БРАГА 19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 19:45 Група G БЕТІС _:_ СЕЛТІК 19:45 Група G БАЄР _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 Група H РАПІД ВІДЕНЬ _:_ ГЕНК 19:45 Група H ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ ВЕСТ ГЕМ 22:00 Група A БРОНДБЮ _:_ СПАРТА ПРАГА 22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ ЛІОН 22:00 Група B МОНАКО _:_ ШТУРМ 22:00 Група B ПСВ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 Група C ЛЕСТЕР _:_ НАПОЛІ 22:00 Група D ОЛІМПІАКОС _:_ АНТВЕРПЕН 22:00 Група D АЙНТРАХТ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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