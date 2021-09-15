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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

ФК Шахтар

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

У середу, 15 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі позмагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

  • Другий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 30 вересня.
  • Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 тур
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Середа, 15 вересня
17:30 Група C СПАРТАК МОСКВА Спартак Москва _:_ Легія Варшава ЛЕГІЯ
Четвер, 16 вересня
19:45 Група E ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Лаціо ЛАЦІО
19:45 Група E ЛОКОМОТИВ МОСКВА Локомотив Москва _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
19:45 Група F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Брага БРАГА
19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
19:45 Група G БЕТІС Бетіс _:_ Селтік СЕЛТІК
19:45 Група G  БАЄР Байєр _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Група H  РАПІД ВІДЕНЬ Рапід Відень _:_ Генк ГЕНК
19:45 Група H ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Вест Хем ВЕСТ ГЕМ
22:00 Група A БРОНДБЮ Брондбю _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Олімпік Ліон ЛІОН
22:00 Група B МОНАКО Монако _:_ Штурм Грац ШТУРМ
22:00 Група B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група C ЛЕСТЕР Лестер Сіті _:_ Наполі НАПОЛІ
22:00 Група D ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
22:00 Група D АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
             

 

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