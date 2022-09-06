Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У четвер, 8 вересня, відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У четвер, 8 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі позмагаються 32 клуби.
Єдиний представник України в ЛЄ - київське "Динамо" - розпочне груповий раунд поєдинком проти "Фенербахче" у Стамбулі. Зустріч на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" відбудеться 8 вересня, початок - о 19:45 за київським часом.
Зазначимо, що кияни та стамбульці цього сезону вже зустрічалися в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Переможцем із двоматчевого протистояння вийшов український клуб, а турецькі уболівальники відзначилися ганебною кричалкою про Путіна.
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- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
- Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 8 вересня
|19:45
|Група A
|ЦЮРИХ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|19:45
|Група A
|ПСВ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|19:45
|Група B
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Група B
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|19:45
|Група C
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група C
|ХІК
|_:_
|БЕТІС
|19:45
|Група D
|МАЛЬМЕ
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Група D
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|Група F
|ЛАЦІО
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|Група F
|ШТУРМ
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|22:00
|Група E
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|Група E
|ОМОНІЯ
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Група G
|НАНТ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|Група G
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Група H
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|Група H
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ТРАБЗОНСПОР
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