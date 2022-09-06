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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Фото: Associated Press

У четвер, 8 вересня, відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 8 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі позмагаються 32 клуби.

Єдиний представник України в ЛЄ - київське "Динамо" - розпочне груповий раунд поєдинком проти "Фенербахче" у Стамбулі. Зустріч на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" відбудеться 8 вересня, початок - о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що кияни та стамбульці цього сезону вже зустрічалися в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Переможцем із двоматчевого протистояння вийшов український клуб, а турецькі уболівальники відзначилися ганебною кричалкою про Путіна.

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  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
  • Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
  • Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 8 вересня
19:45 Група A ЦЮРИХ Цюрих _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
19:45 Група A ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
19:45 Група B АЕК ЛАРНАКА АЕК Ларнака _:_ Ренн РЕНН
19:45 Група B ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Динамо Київ ДИНАМО КИЇВ
19:45 Група C ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Рома РОМА
19:45 Група C ХІК ХІК _:_ Бетіс БЕТІС
19:45 Група D МАЛЬМЕ Мальме _:_ Брага БРАГА
19:45 Група D УНІОН БЕРЛІН Уніон Берлін _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНІОН
22:00 Група F ЛАЦІО Лаціо _:_ Феєноорд ФЕЄНОРД
22:00 Група F ШТУРМ Штурм Грац _:_ Мітьюлланд МІТЬЮЛЛАНД
22:00 Група E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група E ОМОНІЯ Омонія _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Група G НАНТ Нант _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
22:00 Група G  ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Група H  ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Монако МОНАКО
22:00 Група H ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Трабзонспор ТРАБЗОНСПОР

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