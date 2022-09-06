Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У четвер, 8 вересня, відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 8 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі позмагаються 32 клуби.

Єдиний представник України в ЛЄ - київське "Динамо" - розпочне груповий раунд поєдинком проти "Фенербахче" у Стамбулі. Зустріч на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" відбудеться 8 вересня, початок - о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що кияни та стамбульці цього сезону вже зустрічалися в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Переможцем із двоматчевого протистояння вийшов український клуб, а турецькі уболівальники відзначилися ганебною кричалкою про Путіна.

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Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 8 вересня 19:45 Група A ЦЮРИХ _:_ АРСЕНАЛ 19:45 Група A ПСВ _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 19:45 Група B АЕК ЛАРНАКА _:_ РЕНН 19:45 Група B ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ДИНАМО КИЇВ 19:45 Група C ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ РОМА 19:45 Група C ХІК _:_ БЕТІС 19:45 Група D МАЛЬМЕ _:_ БРАГА 19:45 Група D УНІОН БЕРЛІН _:_ ЮНІОН 22:00 Група F ЛАЦІО _:_ ФЕЄНОРД 22:00 Група F ШТУРМ _:_ МІТЬЮЛЛАНД 22:00 Група E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 Група E ОМОНІЯ _:_ ШЕРИФ 22:00 Група G НАНТ _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 Група G ФРАЙБУРГ _:_ КАРАБАХ 22:00 Група H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ МОНАКО 22:00 Група H ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ТРАБЗОНСПОР

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