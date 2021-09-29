Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

У четвер, 30 вересня, групова стадія Ліги Європи сезону-2021/22 продовжиться матчами 2-го туру. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

Третій тур групового етапу Ліги Європи запланований на 19-21 жовтня.

Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).

ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 30 вересня 19:45 Група A СПАРТА ПРАГА _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 Група A ЛІОН _:_ БРОНДБЮ 19:45 Група B ШТУРМ _:_ ПСВ 19:45 Група B РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ МОНАКО 19:45 Група C ЛЕГІЯ _:_ ЛЕСТЕР 19:45 Група C НАПОЛІ _:_ СПАРТАК МОСКВА 19:45 Група D ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ ОЛІМПІАКОС 19:45 Група D АНТВЕРПЕН _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Група E МАРСЕЛЬ _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Група E ЛАЦІО _:_ ЛОКОМОТИВ МОСКВА 22:00 Група F БРАГА _:_ МІТЬЮЛЛАНД 22:00 Група F ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Група G ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ БЕТІС 22:00 Група G СЕЛТІК _:_ БАЄР 22:00 Група H ВЕСТ ГЕМ _:_ РАПІД ВІДЕНЬ 22:00 Група H ГЕНК _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ

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