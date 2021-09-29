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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

ФК Шахтар

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

У четвер, 30 вересня, групова стадія Ліги Європи сезону-2021/22 продовжиться матчами 2-го туру. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

  • Третій тур групового етапу Ліги Європи запланований на 19-21 жовтня.
  • Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 30 вересня
19:45 Група A СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Група A ЛІОН Олімпік Ліон _:_ Брондбю БРОНДБЮ
19:45 Група B ШТУРМ Штурм Грац _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Група B РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Монако МОНАКО
19:45 Група C ЛЕГІЯ Легія Варшава _:_ Лестер Сіті ЛЕСТЕР
19:45 Група C  НАПОЛІ Наполі _:_ Спартак Москва СПАРТАК МОСКВА
19:45 Група D  ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
19:45 Група D АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
22:00 Група E МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Група E ЛАЦІО Лаціо _:_ Локомотив Москва ЛОКОМОТИВ МОСКВА
22:00 Група F БРАГА Брага _:_ Мітьюлланд МІТЬЮЛЛАНД
22:00 Група F ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Група G ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Бетіс БЕТІС
22:00 Група G СЕЛТІК Селтік _:_ Байєр БАЄР
22:00 Група H ВЕСТ ГЕМ Вест Хем _:_ Рапід Відень РАПІД ВІДЕНЬ
22:00 Група H ГЕНК Генк _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
             
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