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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Фото: ФК Шахтар

У четвер, 15 вересня, відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 15 вересня, групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

Єдиний представник України в ЛЄ - київське "Динамо" спробує реабілітуватися за стартову поразку від "Фенербахче" у Стамбулі. Суперником "біло-синіх" в 2-му турі буде кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Поєдинок між лондонським "Арсеналом", за який виступає українець Олександр Зінченко, та нідерландським ПСВ перенесено на 20 жовтня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
  • Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
  • Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 15 вересня
19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Лаціо ЛАЦІО
19:45 Група F ФЕЄНОРД Феєноорд _:_ Штурм Грац ШТУРМ
19:45 Група E ШЕРИФ Шериф _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Група E РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Омонія ОМОНІЯ
19:45 Група G ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Група G КАРАБАХ Карабах _:_ Нант НАНТ
19:45 Група H ТРАБЗОНСПОР Трабзонспор _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
19:45 Група H МОНАКО Монако _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Група A БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ Цюрих ЦЮРИХ
22:00 Група B ДИНАМО КИЇВ Динамо Київ _:_ АЕК Ларнака АЕК ЛАРНАКА
22:00 Група B РЕНН Ренн _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Група C БЕТІС Бетіс _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 Група C РОМА Рома _:_ ХІК ХІК
22:00 Група D ЮНІОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00  Група D БРАГА Брага _:_ Уніон Берлін УНІОН БЕРЛІН
Четвер, 20 жовтня
20:00 Група A АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ

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