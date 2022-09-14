Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У четвер, 15 вересня, відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У четвер, 15 вересня, групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.
Єдиний представник України в ЛЄ - київське "Динамо" спробує реабілітуватися за стартову поразку від "Фенербахче" у Стамбулі. Суперником "біло-синіх" в 2-му турі буде кіпрський клуб АЕК Ларнака.
Поєдинок між лондонським "Арсеналом", за який виступає українець Олександр Зінченко, та нідерландським ПСВ перенесено на 20 жовтня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
- Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 15 вересня
|19:45
|Група F
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЛАЦІО
|19:45
|Група F
|ФЕЄНОРД
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|Група E
|ШЕРИФ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Група E
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ОМОНІЯ
|19:45
|Група G
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Група G
|КАРАБАХ
|_:_
|НАНТ
|19:45
|Група H
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|19:45
|Група H
|МОНАКО
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Група A
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ЦЮРИХ
|22:00
|Група B
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|АЕК ЛАРНАКА
|22:00
|Група B
|РЕНН
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Група C
|БЕТІС
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|Група C
|РОМА
|_:_
|ХІК
|22:00
|Група D
|ЮНІОН
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Група D
|БРАГА
|_:_
|УНІОН БЕРЛІН
|Четвер, 20 жовтня
|20:00
|Група A
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ПСВ
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