Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У четвер, 15 вересня, відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 15 вересня, групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

Єдиний представник України в ЛЄ - київське "Динамо" спробує реабілітуватися за стартову поразку від "Фенербахче" у Стамбулі. Суперником "біло-синіх" в 2-му турі буде кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Поєдинок між лондонським "Арсеналом", за який виступає українець Олександр Зінченко, та нідерландським ПСВ перенесено на 20 жовтня через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 15 вересня 19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД _:_ ЛАЦІО 19:45 Група F ФЕЄНОРД _:_ ШТУРМ 19:45 Група E ШЕРИФ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Група E РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ОМОНІЯ 19:45 Група G ОЛІМПІАКОС _:_ ФРАЙБУРГ 19:45 Група G КАРАБАХ _:_ НАНТ 19:45 Група H ТРАБЗОНСПОР _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 19:45 Група H МОНАКО _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Група A БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ЦЮРИХ 22:00 Група B ДИНАМО КИЇВ _:_ АЕК ЛАРНАКА 22:00 Група B РЕНН _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Група C БЕТІС _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 Група C РОМА _:_ ХІК 22:00 Група D ЮНІОН _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Група D БРАГА _:_ УНІОН БЕРЛІН Четвер, 20 жовтня 20:00 Група A АРСЕНАЛ _:_ ПСВ

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