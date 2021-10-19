Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

19-21 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

Четвертий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 4 листопада.

Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).

ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 19 жовтня 17:30 Група G СЕЛТІК 2:0 ФЕРЕНЦВАРОШ Середа, 20 жовтня 17:30 Група C СПАРТАК МОСКВА _:_ ЛЕСТЕР Четвер, 21 жовтня 19:45 Група D ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АНТВЕРПЕН 19:45 Група E ЛАЦІО _:_ МАРСЕЛЬ 19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 19:45 Група F ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ БРАГА 19:45 Група G БЕТІС _:_ БАЄР 19:45 Група H РАПІД ВІДЕНЬ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС _:_ БРОНДБЮ 22:00 Група A СПАРТА ПРАГА _:_ ЛІОН 22:00 Група B ПСВ _:_ МОНАКО 22:00 Група B ШТУРМ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 Група C НАПОЛІ _:_ ЛЕГІЯ 22:00 Група D АЙНТРАХТ _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 Група E ЛОКОМОТИВ МОСКВА _:_ ГАЛАТАСАРАЙ 22:00 Група H ВЕСТ ГЕМ _:_ ГЕНК

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