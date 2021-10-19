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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Associated Press

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

19-21 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

  • Четвертий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 4 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 19 жовтня
17:30 Група G СЕЛТІК Селтік 2:0 Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
Середа, 20 жовтня
17:30 Група C  СПАРТАК МОСКВА Спартак Москва _:_ Лестер Сіті ЛЕСТЕР
Четвер, 21 жовтня
19:45 Група D ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
19:45 Група E ЛАЦІО Лаціо _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
19:45 Група F ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Брага БРАГА
19:45 Група G БЕТІС Бетіс _:_ Байєр БАЄР
19:45 Група H РАПІД ВІДЕНЬ Рапід Відень _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 Група A  РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Брондбю БРОНДБЮ
22:00 Група A СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Олімпік Ліон ЛІОН
22:00 Група B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Монако МОНАКО
22:00 Група B ШТУРМ Штурм Грац _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група C НАПОЛІ Наполі _:_ Легія Варшава ЛЕГІЯ
22:00 Група D АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
22:00 Група E ЛОКОМОТИВ МОСКВА Локомотив Москва _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Група H ВЕСТ ГЕМ Вест Хем _:_ Генк ГЕНК
             
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