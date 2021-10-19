Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.
19-21 жовтня відбудуться матчі 3-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.
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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.
- Четвертий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 4 листопада.
- Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
|ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 19 жовтня
|17:30
|Група G
|СЕЛТІК
|2:0
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|Середа, 20 жовтня
|17:30
|Група C
|СПАРТАК МОСКВА
|_:_
|ЛЕСТЕР
|Четвер, 21 жовтня
|19:45
|Група D
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АНТВЕРПЕН
|19:45
|Група E
|ЛАЦІО
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|19:45
|Група F
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|19:45
|Група F
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Група G
|БЕТІС
|_:_
|БАЄР
|19:45
|Група H
|РАПІД ВІДЕНЬ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|Група A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|БРОНДБЮ
|22:00
|Група A
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|ЛІОН
|22:00
|Група B
|ПСВ
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|Група B
|ШТУРМ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|Група C
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|Група D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|Група E
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Група H
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ГЕНК