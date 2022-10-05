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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

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2 хв
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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Фото: ФК Шахтар

У четвер, 6 жовтня, відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 6 жовтня, групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23 продовжиться матчами третього туру. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЄ цього сезону представляє тільки київське "Динамо", яке потрапило до групи з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрськом клубом АЕК Ларнака.

У стартовому турі "біло-сині" в Стамбулі програли "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.

Таким чином, після двох зіграних турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Ренн" (4) і "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Тож тепер відступати киянам уже немає куди. Попереду в динамівців два матчі проти "Ренна", перший з яких відбудеться 6 жовтня на стадіоні "Роазон Парк" у французькому місті Ренн. Початок - о 22:00 за київським часом.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
  • Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
  • Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 6 жовтня
19:45 Група F ШТУРМ Штурм Грац _:_ Лаціо ЛАЦІО
19:45 Група E ШЕРИФ Шериф _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:45 Група E ОМОНІЯ Омонія _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Група A ЦЮРИХ Цюрих _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Група C ХІК ХІК _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
19:45 Група D МАЛЬМЕ Мальме _:_ Уніон Берлін УНІОН БЕРЛІН
19:45 Група H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Група H МОНАКО Монако _:_ Трабзонспор ТРАБЗОНСПОР
22:00 Група F МІТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Феєноорд ФЕЄНОРД
22:00 Група A АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 Група B РЕНН Ренн _:_ Динамо Київ ДИНАМО КИЇВ
22:00 Група B ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ АЕК Ларнака АЕК ЛАРНАКА
22:00 Група C РОМА Рома _:_ Бетіс БЕТІС
22:00 Група D БРАГА Брага _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНІОН
22:00  Група G ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Група G ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Нант НАНТ

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Дата публікації
Перегляди
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