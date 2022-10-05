Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

У четвер, 6 жовтня, групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23 продовжиться матчами третього туру. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЄ цього сезону представляє тільки київське "Динамо", яке потрапило до групи з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрськом клубом АЕК Ларнака.

У стартовому турі "біло-сині" в Стамбулі програли "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.

Таким чином, після двох зіграних турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Ренн" (4) і "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Тож тепер відступати киянам уже немає куди. Попереду в динамівців два матчі проти "Ренна", перший з яких відбудеться 6 жовтня на стадіоні "Роазон Парк" у французькому місті Ренн. Початок - о 22:00 за київським часом.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 6 жовтня 19:45 Група F ШТУРМ _:_ ЛАЦІО 19:45 Група E ШЕРИФ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 19:45 Група E ОМОНІЯ _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Група A ЦЮРИХ _:_ ПСВ 19:45 Група C ХІК _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 19:45 Група D МАЛЬМЕ _:_ УНІОН БЕРЛІН 19:45 Група H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 Група H МОНАКО _:_ ТРАБЗОНСПОР 22:00 Група F МІТЬЮЛЛАНД _:_ ФЕЄНОРД 22:00 Група A АРСЕНАЛ _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 22:00 Група B РЕНН _:_ ДИНАМО КИЇВ 22:00 Група B ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ АЕК ЛАРНАКА 22:00 Група C РОМА _:_ БЕТІС 22:00 Група D БРАГА _:_ ЮНІОН 22:00 Група G ОЛІМПІАКОС _:_ КАРАБАХ 22:00 Група G ФРАЙБУРГ _:_ НАНТ

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