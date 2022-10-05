Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

У четвер, 6 жовтня, відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У четвер, 6 жовтня, групова стадія Ліги Європи сезону-2022/23 продовжиться матчами третього туру. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.
Україну в основному раунді ЛЄ цього сезону представляє тільки київське "Динамо", яке потрапило до групи з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрськом клубом АЕК Ларнака.
У стартовому турі "біло-сині" в Стамбулі програли "Фенербахче", після чого підопічні Мірчі Луческу в Кракові поступилися АЕКу.
Таким чином, після двох зіграних турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Ренн" (4) і "Фенербахче" (4), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.
Тож тепер відступати киянам уже немає куди. Попереду в динамівців два матчі проти "Ренна", перший з яких відбудеться 6 жовтня на стадіоні "Роазон Парк" у французькому місті Ренн. Початок - о 22:00 за київським часом.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
- Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 6 жовтня
|19:45
|Група F
|ШТУРМ
|_:_
|ЛАЦІО
|19:45
|Група E
|ШЕРИФ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:45
|Група E
|ОМОНІЯ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Група A
|ЦЮРИХ
|_:_
|ПСВ
|19:45
|Група C
|ХІК
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|19:45
|Група D
|МАЛЬМЕ
|_:_
|УНІОН БЕРЛІН
|19:45
|Група H
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|Група H
|МОНАКО
|_:_
|ТРАБЗОНСПОР
|22:00
|Група F
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|Група A
|АРСЕНАЛ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|Група B
|РЕНН
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|22:00
|Група B
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АЕК ЛАРНАКА
|22:00
|Група C
|РОМА
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|Група D
|БРАГА
|_:_
|ЮНІОН
|22:00
|Група G
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Група G
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|НАНТ
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