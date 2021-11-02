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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

ФК Зоря

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

4 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

  • П'ятий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 24-25 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 4 листопада
19:45 Група A БРОНДБЮ Брондбю _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Група A  ЛІОН Олімпік Ліон _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
19:45 Група B РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Штурм Грац ШТУРМ
19:45 Група B МОНАКО Монако _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Група C ЛЕГІЯ Легія Варшава _:_ Наполі НАПОЛІ
19:45 Група D ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
19:45 Група E ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Локомотив Москва ЛОКОМОТИВ МОСКВА
19:45 Група H ГЕНК Генк _:_ Вест Хем ВЕСТ ГЕМ
22:00 Група C ЛЕСТЕР Лестер Сіті _:_ Спартак Москва СПАРТАК МОСКВА
22:00 Група D АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Група E МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Лаціо ЛАЦІО
22:00 Група F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Мітьюлланд МІТЬЮЛЛАНД
22:00 Група F БРАГА Брага _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 Група G ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Селтік СЕЛТІК
22:00 Група G БАЄР Байєр _:_ Бетіс БЕТІС
22:00 Група H ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Рапід Відень РАПІД ВІДЕНЬ
             
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