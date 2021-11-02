Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.
4 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.
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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.
- П'ятий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 24-25 листопада.
- Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
|ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 4 листопада
|19:45
|Група A
|БРОНДБЮ
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Група A
|ЛІОН
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|19:45
|Група B
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|Група B
|МОНАКО
|_:_
|ПСВ
|19:45
|Група C
|ЛЕГІЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|19:45
|Група D
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:45
|Група E
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|19:45
|Група H
|ГЕНК
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|22:00
|Група C
|ЛЕСТЕР
|_:_
|СПАРТАК МОСКВА
|22:00
|Група D
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Група E
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|ЛАЦІО
|22:00
|Група F
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|22:00
|Група F
|БРАГА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|Група G
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|СЕЛТІК
|22:00
|Група G
|БАЄР
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|Група H
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|РАПІД ВІДЕНЬ