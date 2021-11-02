Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

4 листопада відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

П'ятий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 24-25 листопада.

Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).

ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 4 листопада 19:45 Група A БРОНДБЮ _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 Група A ЛІОН _:_ СПАРТА ПРАГА 19:45 Група B РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ШТУРМ 19:45 Група B МОНАКО _:_ ПСВ 19:45 Група C ЛЕГІЯ _:_ НАПОЛІ 19:45 Група D ОЛІМПІАКОС _:_ АЙНТРАХТ 19:45 Група E ГАЛАТАСАРАЙ _:_ ЛОКОМОТИВ МОСКВА 19:45 Група H ГЕНК _:_ ВЕСТ ГЕМ 22:00 Група C ЛЕСТЕР _:_ СПАРТАК МОСКВА 22:00 Група D АНТВЕРПЕН _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Група E МАРСЕЛЬ _:_ ЛАЦІО 22:00 Група F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА _:_ МІТЬЮЛЛАНД 22:00 Група F БРАГА _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 Група G ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ СЕЛТІК 22:00 Група G БАЄР _:_ БЕТІС 22:00 Група H ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ РАПІД ВІДЕНЬ

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