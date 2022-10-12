Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Київське "Динамо" спробує набрати перші очки на груповому етапі другого за силою євротурніру.
У четвер, 13 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.
Україну в основному раунді ЛЄ цього сезону представляє тільки київське "Динамо", яке потрапило до групи з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрськом клубом АЕК Ларнака.
У 4-му турі динамівці прийматимуть французький "Ренн". Через повномасштабне вторгнення РФ на українські території номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському Кракові.
Додамо, що підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи. Кияни в Стамбулі програли "Фенербахче" (2:1), в Кракові поступилися АЕКу (0:1) та у Франції зазнали поразки від "Ренна" (2:1).
Після трьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче" (7) і "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
- Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 13 жовтня
|19:45
|Група F
|ФЕЄНОРД
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|19:45
|Група A
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|19:45
|Група B
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Група B
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|19:45
|Група C
|БЕТІС
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група D
|ЮНІОН
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Група G
|НАНТ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Група G
|КАРАБАХ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|Група F
|ЛАЦІО
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Група E
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ОМОНІЯ
|22:00
|Група E
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Група A
|ПСВ
|_:_
|ЦЮРИХ
|22:00
|Група C
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|ХІК
|22:00
|Група D
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|МАЛЬМЕ
|22:00
|Група H
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|МОНАКО
|22:00
|Група H
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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