Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Київське "Динамо" спробує набрати перші очки на груповому етапі другого за силою євротурніру.

У четвер, 13 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЄ цього сезону представляє тільки київське "Динамо", яке потрапило до групи з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрськом клубом АЕК Ларнака.

У 4-му турі динамівці прийматимуть французький "Ренн". Через повномасштабне вторгнення РФ на українські території номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському Кракові.

Додамо, що підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи. Кияни в Стамбулі програли "Фенербахче" (2:1), в Кракові поступилися АЕКу (0:1) та у Франції зазнали поразки від "Ренна" (2:1).

Після трьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче" (7) і "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 13 жовтня 19:45 Група F ФЕЄНОРД _:_ МІТЬЮЛЛАНД 19:45 Група A БУДЕ-ГЛІМТ _:_ АРСЕНАЛ 19:45 Група B ДИНАМО КИЇВ _:_ РЕНН 19:45 Група B АЕК ЛАРНАКА _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 19:45 Група C БЕТІС _:_ РОМА 19:45 Група D ЮНІОН _:_ БРАГА 19:45 Група G НАНТ _:_ ФРАЙБУРГ 19:45 Група G КАРАБАХ _:_ ОЛІМПІАКОС 22:00 Група F ЛАЦІО _:_ ШТУРМ 22:00 Група E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД _:_ ОМОНІЯ 22:00 Група E РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ ШЕРИФ 22:00 Група A ПСВ _:_ ЦЮРИХ 22:00 Група C ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ ХІК 22:00 Група D УНІОН БЕРЛІН _:_ МАЛЬМЕ 22:00 Група H ТРАБЗОНСПОР _:_ МОНАКО 22:00 Група H ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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