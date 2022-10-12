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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Фото: ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" спробує набрати перші очки на груповому етапі другого за силою євротурніру.

У четвер, 13 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23. За перемогу в другому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

Україну в основному раунді ЛЄ цього сезону представляє тільки київське "Динамо", яке потрапило до групи з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрськом клубом АЕК Ларнака.

У 4-му турі динамівці прийматимуть французький "Ренн". Через повномасштабне вторгнення РФ на українські території номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському Кракові.

Додамо, що підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи. Кияни в Стамбулі програли "Фенербахче" (2:1), в Кракові поступилися АЕКу (0:1) та у Франції зазнали поразки від "Ренна" (2:1).

Після трьох турів "Динамо" з нулем у графі очок посідає останнє місце у своєму квартеті. Лідирують "Фенербахче"  (7) і "Ренн" (7), АЕК Ларнака (3) - на третій позиції.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
  • Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
  • Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 13 жовтня
19:45 Група F ФЕЄНОРД Феєноорд _:_ Мітьюлланд МІТЬЮЛЛАНД
19:45 Група A БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
19:45 Група B ДИНАМО КИЇВ Динамо Київ _:_ Ренн РЕНН
19:45 Група B АЕК ЛАРНАКА АЕК Ларнака _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
19:45 Група C БЕТІС Бетіс _:_ Рома РОМА
19:45 Група D ЮНІОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Брага БРАГА
19:45 Група G НАНТ Нант _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Група G КАРАБАХ Карабах _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
22:00 Група F ЛАЦІО Лаціо _:_ Штурм Грац ШТУРМ
22:00 Група E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Омонія ОМОНІЯ
22:00 Група E РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Група A ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Цюрих ЦЮРИХ
22:00 Група C ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ ХІК ХІК
22:00 Група D УНІОН БЕРЛІН Уніон Берлін _:_ Мальме МАЛЬМЕ
22:00  Група H ТРАБЗОНСПОР Трабзонспор _:_ Монако МОНАКО
22:00 Група H ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

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