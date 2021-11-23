Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.
24-25 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.
Дивіться також: Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу
Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.
- Шостий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 9 грудня.
- Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
|ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Середа, 24 листопада
|17:30
|Група C
|СПАРТАК МОСКВА
|_:_
|НАПОЛІ
|Четвер, 25 листопада
|19:45
|Група E
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|_:_
|ЛАЦІО
|19:45
|Група E
|ГАЛАТАСАРАЙ
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|19:45
|Група F
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|19:45
|Група F
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|БРАГА
|19:45
|Група G
|БЕТІС
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|Група G
|БАЄР
|_:_
|СЕЛТІК
|19:45
|Група H
|РАПІД ВІДЕНЬ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|22:00
|Група H
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|ГЕНК
|22:00
|Група A
|БРОНДБЮ
|_:_
|ЛІОН
|22:00
|Група A
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|СПАРТА ПРАГА
|22:00
|Група B
|ПСВ
|_:_
|ШТУРМ
|22:00
|Група B
|МОНАКО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|Група C
|ЛЕСТЕР
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|Група D
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Група D
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АНТВЕРПЕН