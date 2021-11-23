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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Associated Press

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

24-25 листопада відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

  • Шостий тур групового етапу Ліги Європи запланований на 9 грудня.
  • Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Середа, 24 листопада
17:30 Група C СПАРТАК МОСКВА Спартак Москва _:_ Наполі НАПОЛІ
Четвер, 25 листопада
19:45 Група E ЛОКОМОТИВ МОСКВА Локомотив Москва _:_ Лаціо ЛАЦІО
19:45 Група E ГАЛАТАСАРАЙ Галатасарай _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
19:45 Група F ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Брага БРАГА
19:45 Група G БЕТІС Бетіс _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Група G БАЄР Байєр _:_ Селтік СЕЛТІК
19:45 Група H РАПІД ВІДЕНЬ Рапід Відень _:_ Вест Хем ВЕСТ ГЕМ
22:00 Група H ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Генк ГЕНК
22:00 Група A БРОНДБЮ Брондбю _:_ Олімпік Ліон ЛІОН
22:00 Група A РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
22:00 Група B ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Штурм Грац ШТУРМ
22:00 Група B МОНАКО Монако _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група C ЛЕСТЕР Лестер Сіті _:_ Легія Варшава ЛЕГІЯ
22:00 Група D ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Група D АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Антверпен АНТВЕРПЕН
             
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