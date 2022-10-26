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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Фото: ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" спробує обіграти кіпрський клуб АЕК Ларнака, щоб зберегти шанси на євровесну.

У четвер, 27 жовтня, відбудуться матчі п'ятого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23.

Київське "Динамо", яке є єдиним представником України в другому за престижністю євротурнірі, на виїзді проведе "матч життя" з кіпрськом клубом АЕК Ларнака.

Підопічним Мірчі Луческу обов'язко потрібно вигравати цю дуель, аби не втратити шанси на єврокубкову весну. Після чотирьох турів "біло-сині" не набрали жодного очка та посідають останнє місце в групі Ліги Європи, але ще можуть з третьої сходинки пробитися до плейоф Ліги конференцій.

Своєю чергою, лондонський "Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка, який пропустив останні матчі команди через травму, приїде в гості до нідерландського ПСВ. Зазначимо, що "каноніри" вже гарантували собі вихід до плейоф.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
  • Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
  • Поєдинки заключного 6-го групового етапу Ліги Європи відбудуться 3 листопада. Жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) проведуть 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року.
  • Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 27 жовтня
19:45 Група F ЛАЦІО Лаціо _:_ Мітьюлланд МІТЬЮЛЛАНД
19:45 Група A ЦЮРИХ Цюрих _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
19:45 Група A ПСВ ПСВ Ейндховен _:_ Арсенал Лондон АРСЕНАЛ
19:45 Група B ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Ренн РЕНН
19:45 Група B АЕК ЛАРНАКА АЕК Ларнака _:_ Динамо Київ ДИНАМО КИЇВ
19:45 Група C ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Бетіс БЕТІС
19:45 Група D МАЛЬМЕ Мальме _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНІОН
19:45 Група D УНІОН БЕРЛІН Уніон Берлін _:_ Брага БРАГА
22:00 Група F ШТУРМ Штурм Грац _:_ Феєноорд ФЕЄНОРД
22:00 Група E МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Манчестер Юнайтед _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Група E ОМОНІЯ Омонія _:_ Реал Сосьєдад РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 Група C ХІК ХІК _:_ Рома РОМА
22:00 Група G ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
22:00 Група G НАНТ Нант _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00  Група H ЦРВЕНА ЗВЕЗДА Црвена Звезда _:_ Трабзонспор ТРАБЗОНСПОР
22:00 Група H ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Монако МОНАКО

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