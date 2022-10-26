Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Київське "Динамо" спробує обіграти кіпрський клуб АЕК Ларнака, щоб зберегти шанси на євровесну.
У четвер, 27 жовтня, відбудуться матчі п'ятого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23.
Київське "Динамо", яке є єдиним представником України в другому за престижністю євротурнірі, на виїзді проведе "матч життя" з кіпрськом клубом АЕК Ларнака.
Підопічним Мірчі Луческу обов'язко потрібно вигравати цю дуель, аби не втратити шанси на єврокубкову весну. Після чотирьох турів "біло-сині" не набрали жодного очка та посідають останнє місце в групі Ліги Європи, але ще можуть з третьої сходинки пробитися до плейоф Ліги конференцій.
Своєю чергою, лондонський "Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка, який пропустив останні матчі команди через травму, приїде в гості до нідерландського ПСВ. Зазначимо, що "каноніри" вже гарантували собі вихід до плейоф.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
- Поєдинки заключного 6-го групового етапу Ліги Європи відбудуться 3 листопада. Жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) проведуть 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року.
- Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 27 жовтня
|19:45
|Група F
|ЛАЦІО
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|19:45
|Група A
|ЦЮРИХ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|19:45
|Група A
|ПСВ
|_:_
|АРСЕНАЛ
|19:45
|Група B
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Група B
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|ДИНАМО КИЇВ
|19:45
|Група C
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|БЕТІС
|19:45
|Група D
|МАЛЬМЕ
|_:_
|ЮНІОН
|19:45
|Група D
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|БРАГА
|22:00
|Група F
|ШТУРМ
|_:_
|ФЕЄНОРД
|22:00
|Група E
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|ШЕРИФ
|22:00
|Група E
|ОМОНІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|Група C
|ХІК
|_:_
|РОМА
|22:00
|Група G
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|22:00
|Група G
|НАНТ
|_:_
|КАРАБАХ
|22:00
|Група H
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|_:_
|ТРАБЗОНСПОР
|22:00
|Група H
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|МОНАКО
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