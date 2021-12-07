Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів вирішального туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.
У четвер, 9 грудня, відбудуться матчі заключного 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах (1/16 фіналу) зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.
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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.
- Жеребкування стикових матчів Ліги Європи - 13 грудня.
- Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.
- Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
|ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 9 грудня
|19:45
|Група A
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|БРОНДБЮ
|19:45
|Група A
|ЛІОН
|_:_
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Група B
|ШТУРМ
|_:_
|МОНАКО
|19:45
|Група B
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ПСВ
|19:45
|Група C
|ЛЕГІЯ
|_:_
|СПАРТАК МОСКВА
|19:45
|Група C
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛЕСТЕР
|19:45
|Група D
|АНТВЕРПЕН
|_:_
|ОЛІМПІАКОС
|19:45
|Група D
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Група E
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|ЛОКОМОТИВ МОСКВА
|22:00
|Група E
|ЛАЦІО
|_:_
|ГАЛАТАСАРАЙ
|22:00
|Група F
|БРАГА
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Група F
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|МІТЬЮЛЛАНД
|22:00
|Група G
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|БАЄР
|22:00
|Група G
|СЕЛТІК
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|Група H
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|22:00
|Група H
|ГЕНК
|_:_
|РАПІД ВІДЕНЬ