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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів вирішального туру групового етапу

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів вирішального туру групового етапу

ФК Шахтар

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

У четвер, 9 грудня, відбудуться матчі заключного 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах (1/16 фіналу) зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

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Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

  • Жеребкування стикових матчів Ліги Європи - 13 грудня. 
  • Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.
  • Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).
ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 9 грудня
19:45 Група A СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Брондбю БРОНДБЮ
19:45 Група A ЛІОН Олімпік Ліон _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Група B ШТУРМ Штурм Грац _:_ Монако МОНАКО
19:45 Група B РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
19:45 Група C ЛЕГІЯ Легія Варшава _:_ Спартак Москва СПАРТАК МОСКВА
19:45 Група C НАПОЛІ Наполі _:_ Лестер Сіті ЛЕСТЕР
19:45 Група D АНТВЕРПЕН Антверпен _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
19:45 Група D ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
22:00 Група E МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Локомотив Москва ЛОКОМОТИВ МОСКВА
22:00 Група E ЛАЦІО Лаціо _:_ Галатасарай ГАЛАТАСАРАЙ
22:00 Група F БРАГА Брага _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Група F ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Мітьюлланд МІТЬЮЛЛАНД
22:00 Група G ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Байєр БАЄР
22:00 Група G СЕЛТІК Селтік _:_ Бетіс БЕТІС
22:00 Група H ВЕСТ ГЕМ Вест Хем _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
22:00 Група H ГЕНК Генк _:_ Рапід Відень РАПІД ВІДЕНЬ
             
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