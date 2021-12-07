Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів вирішального туру групового етапу

Україна не представлена жодним клубом у другому за престижністю єврокубку.

У четвер, 9 грудня, відбудуться матчі заключного 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2021/22. За перемогу в другому за рангом євротурнірі змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах (1/16 фіналу) зіграють проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Дивіться також: Ліга Європи: хто вже гарантував собі участь у плейоф

Україна в цьому розіграші Ліги Європи не представлена жодним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації турніру та понизилася в Лігу конференцій.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи - 13 грудня.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

Фінал турніру відбудеться 18 травня 2022 року на стадіоні "Рамон Санчес-Пісхуан" (Севілья, Іспанія).