Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Київське "Динамо" в останньому поєдинку євросезону прийматиме стамбульський "Фенербахче".
У четвер, 3 листопада, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23.
Київське "Динамо", яке є єдиним представником України в цьому турнірі, достроково позбулося шансів на вихід до весняної частини єврокубків.
Команда Мірчі Луческу завершить євросезон поєдинком проти турецького "Фенербахче", який відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.
Незалежно від результату цієї зустрічі "біло-сині" фінішують на останній сходинці в групі, де також виступають французький "Ренн" і кіпрський клуб АЕК Ларнака.
Своєю чергою, "Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка, який після травми повернувся до тренувань з лондонським клубом, спробує обіграти швейцарський "Цюрих" і зберегти лідерство у своєму квартеті
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
- Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
- Жеребкування стикових матчів Ліги Європи (1/16 фіналу) проведуть 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року.
- Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 3 листопада
|19:45
|Група F
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|ШТУРМ
|19:45
|Група F
|ФЕЄНОРД
|_:_
|ЛАЦІО
|19:45
|Група E
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|19:45
|Група E
|ШЕРИФ
|_:_
|ОМОНІЯ
|19:45
|Група G
|КАРАБАХ
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Група G
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|НАНТ
|19:45
|Група H
|ТРАБЗОНСПОР
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|19:45
|Група H
|МОНАКО
|_:_
|ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
|22:00
|Група A
|АРСЕНАЛ
|_:_
|ЦЮРИХ
|22:00
|Група A
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ПСВ
|22:00
|Група B
|ДИНАМО КИЇВ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Група B
|РЕНН
|_:_
|АЕК ЛАРНАКА
|22:00
|Група C
|РОМА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|Група C
|БЕТІС
|_:_
|ХІК
|22:00
|Група D
|ЮНІОН
|_:_
|УНІОН БЕРЛІН
|22:00
|Група D
|БРАГА
|_:_
|МАЛЬМЕ
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