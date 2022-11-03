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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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152
Час на прочитання
2 хв
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Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Фото: ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" в останньому поєдинку євросезону прийматиме стамбульський "Фенербахче".

У четвер, 3 листопада, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23.

Київське "Динамо", яке є єдиним представником України в цьому турнірі, достроково позбулося шансів на вихід до весняної частини єврокубків.

Команда Мірчі Луческу завершить євросезон поєдинком проти турецького "Фенербахче", який відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

Незалежно від результату цієї зустрічі "біло-сині" фінішують на останній сходинці в групі, де також виступають французький "Ренн" і кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Своєю чергою, "Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка, який після травми повернувся до тренувань з лондонським клубом, спробує обіграти швейцарський "Цюрих" і зберегти лідерство у своєму квартеті 

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
  • Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.
  • Жеребкування стикових матчів Ліги Європи (1/16 фіналу) проведуть 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року.
  • Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.
ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 3 листопада
19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД Мітьюлланд _:_ Штурм Грац ШТУРМ
19:45 Група F ФЕЄНОРД Феєноорд _:_ Лаціо ЛАЦІО
19:45 Група E РЕАЛ СОСЬЄДАД Реал Сосьєдад _:_ Манчестер Юнайтед МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
19:45 Група E ШЕРИФ Шериф _:_ Омонія ОМОНІЯ
19:45 Група G КАРАБАХ Карабах _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Група G ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Нант НАНТ
19:45 Група H ТРАБЗОНСПОР Трабзонспор _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
19:45 Група H МОНАКО Монако _:_ Црвена Звезда ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
22:00 Група A АРСЕНАЛ Арсенал Лондон _:_ Цюрих ЦЮРИХ
22:00 Група A БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ ПСВ Ейндховен ПСВ
22:00 Група B ДИНАМО КИЇВ Динамо Київ _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Група B РЕНН Ренн _:_ АЕК Ларнака АЕК ЛАРНАКА
22:00 Група C РОМА Рома _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 Група C БЕТІС Бетіс _:_ ХІК ХІК
22:00  Група D ЮНІОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Уніон Берлін УНІОН БЕРЛІН
22:00 Група D БРАГА Брага _:_ Мальме МАЛЬМЕ

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