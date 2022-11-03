Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

У четвер, 3 листопада, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи сезону-2022/23.

Київське "Динамо", яке є єдиним представником України в цьому турнірі, достроково позбулося шансів на вихід до весняної частини єврокубків.

Команда Мірчі Луческу завершить євросезон поєдинком проти турецького "Фенербахче", який відбудеться в польському Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського.

Незалежно від результату цієї зустрічі "біло-сині" фінішують на останній сходинці в групі, де також виступають французький "Ренн" і кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Своєю чергою, "Арсенал" українського футболіста Олександра Зінченка, який після травми повернувся до тренувань з лондонським клубом, спробує обіграти швейцарський "Цюрих" і зберегти лідерство у своєму квартеті

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах ЛК.

Жеребкування стикових матчів Ліги Європи (1/16 фіналу) проведуть 7 листопада, вони будуть зіграні 16 і 23 лютого наступного року.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

ЛІГА ЄВРОПИ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 3 листопада 19:45 Група F МІТЬЮЛЛАНД _:_ ШТУРМ 19:45 Група F ФЕЄНОРД _:_ ЛАЦІО 19:45 Група E РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:45 Група E ШЕРИФ _:_ ОМОНІЯ 19:45 Група G КАРАБАХ _:_ ФРАЙБУРГ 19:45 Група G ОЛІМПІАКОС _:_ НАНТ 19:45 Група H ТРАБЗОНСПОР _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 19:45 Група H МОНАКО _:_ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 22:00 Група A АРСЕНАЛ _:_ ЦЮРИХ 22:00 Група A БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ПСВ 22:00 Група B ДИНАМО КИЇВ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Група B РЕНН _:_ АЕК ЛАРНАКА 22:00 Група C РОМА _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 Група C БЕТІС _:_ ХІК 22:00 Група D ЮНІОН _:_ УНІОН БЕРЛІН 22:00 Група D БРАГА _:_ МАЛЬМЕ

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