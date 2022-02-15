Ліга Європи онлайн: розклад і результати стикових матчів

Ця стадія передуватиме 1/8 фіналу.
17 і 24 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2021/22.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги чемпіонів.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Ліон", "Монако", "Баєр", "Вест Гем", "Спартак", "Айнтрахт", "Галатасарай" і "Црвена Звєзда".
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 25 лютого, а матчі - 10 і 17 березня.
|ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
|Плейоф. Стикові матчі
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 17 лютого
|19:45
|БАРСЕЛОНА
|НАПОЛІ
|_:_
|19:45
|ЗЕНІТ
|БЕТІС
|_:_
|19:45
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|19:45
|ШЕРИФ
|БРАГА
|_:_
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|22:00
|АТАЛАНТА
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|22:00
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|22:00
|ПОРТУ
|ЛАЦІО
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 24 лютого
|19:45
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|АТАЛАНТА
|_:_
|19:45
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|19:45
|ЛАЦІО
|ПОРТУ
|_:_
|22:00
|НАПОЛІ
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|22:00
|БЕТІС
|ЗЕНІТ
|_:_
|22:00
|РЕЙНДЖЕРС
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|_:_
|22:00
|БРАГА
|ШЕРИФ
|_:_