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Ліга Європи онлайн: розклад і результати стикових матчів

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Ліга Європи онлайн: розклад і результати стикових матчів

uefa.com

Ця стадія передуватиме 1/8 фіналу.

17 і 24 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2021/22.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги чемпіонів.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Ліон", "Монако", "Баєр", "Вест Гем", "Спартак", "Айнтрахт", "Галатасарай" і "Црвена Звєзда".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 25 лютого, а матчі - 10 і 17 березня.

ЛІГА ЄВРОПИ-2021/22
Плейоф. Стикові матчі
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 17 лютого 
19:45   БАРСЕЛОНА   НАПОЛІ _:_
19:45   ЗЕНІТ   БЕТІС _:_
19:45   БОРУССІЯ ДОРТМУНД   РЕЙНДЖЕРС _:_
19:45   ШЕРИФ   БРАГА _:_
22:00   СЕВІЛЬЯ   ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_
22:00   АТАЛАНТА   ОЛІМПІАКОС _:_
22:00   РБ ЛЕЙПЦИГ   РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_
22:00   ПОРТУ   ЛАЦІО _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 24 лютого
19:45   ДИНАМО ЗАГРЕБ   СЕВІЛЬЯ _:_
19:45   ОЛІМПІАКОС   АТАЛАНТА _:_
19:45   РЕАЛ СОСЬЄДАД   РБ ЛЕЙПЦИГ _:_
19:45   ЛАЦІО   ПОРТУ _:_
22:00   НАПОЛІ   БАРСЕЛОНА _:_
22:00   БЕТІС   ЗЕНІТ _:_
22:00   РЕЙНДЖЕРС   БОРУССІЯ ДОРТМУНД _:_
22:00   БРАГА   ШЕРИФ _:_
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