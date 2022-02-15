Ліга Європи онлайн: розклад і результати стикових матчів

Ця стадія передуватиме 1/8 фіналу.

17 і 24 лютого відбудуться стикові матчі Ліги Європи сезону-2021/22.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги Європи зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги чемпіонів.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги Європи, а саме "Ліон", "Монако", "Баєр", "Вест Гем", "Спартак", "Айнтрахт", "Галатасарай" і "Црвена Звєзда".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 25 лютого, а матчі - 10 і 17 березня.