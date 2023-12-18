Ліга Європи: результати жеребкування стикових матчів плейоф

Поєдинки відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року.

У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування раунду стикових матчів Ліги Європи сезону-2023/24.

У ньому взяли участь 16 клубів: вісім команд, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги Європи, зіграють проти восьми володарів третіх позицій у квартетах Ліги чемпіонів. На цій стадії не можуть зустрітися представники однієї футбольної асоціації.

Серед інших свого першого суперника у плейоф Ліги Європи дізнався єдиний представник України у весняній частині єврокубків – донецький "Шахтар".

Переможці пар вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до восьми команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи

"Феєнорд" (Нідерланди) – "Рома" (Італія)

"Мілан" (Італія) – "Ренн" (Франція)

"Ланс" (Франція) – "Фрайбург" (Німеччина)

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Спортинг" (Португалія)

"Бенфіка" (Португалія) – "Тулуза" (Франція)

"Брага" (Португалія) – "Карабах" (Азербайджан)

"Галатасарай" (Туреччина) – "Спарта" Прага (Чехія)

"Шахтар" (Україна) – "Марсель" (Франція)

Стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року.

До 1/8 фіналу Ліги Європи вже вийшли: "Вест Гем" (Англія), "Брайтон" (Англія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Аталанта" (Італія), "Ліверпуль" (Англія), "Вільярреал" (Іспанія), "Славія" Прага (Чехія) та "Баєр" (Німеччина).

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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