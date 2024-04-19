Ліга Європи: "Рома" в меншості здолала "Мілан" і вийшла до півфіналу, "Баєр" вибив "Вест Гем" (відео)

В рамках матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи "Рома" на своєму полі обіграла "Мілан" ( 2:1 ), а "Баєр" на виїзді зіграв унічию з "Вест Гемом" ( 1:1 ).

Римляни вийшли вперед на 12-й хвилині – відзначився Джанлука Манчіні. На 22-й хвилині перевагу "вовків" подвоїв Пауло Дібала.

На 31-й хвилині команда Даніеле Де Россі залишилася в меншості – пряму червону картку заробив турецький захисник Зекі Челік.

"Россонері" скористалися чисельною перевагою лише наприкінці зустрічі, коли на 85-й хвилині забив Маттео Габбія.

У першому матчі "Рома" на виїзді перемогла "Мілан" з рахунком 1:0, відтак за сумою двох поєдинків римляни виявилися сильнішими (3:1) та пройшли до півфіналу.

Огляд матчу "Рома" – "Мілан"

Буде додано незабаром.

Суперник "Роми" у півфіналі визначався у протистоянні "Баєр" – "Вест Гем". У першому поєдинку "фармацевти" вдома обіграли "молотобійців" з рахунком 2:0.

У матчі-відповіді Майкл Антоніо уже на 13-й хвилині дозволив лондонцям відкрити рахунок. Проте команда Хабі Алонсо наприкінці зустрічі відігралася – на 89-й хвилині забив Джеремі Фрімпонг. Тож 3:1 у двоматчевій дуелі – "Баєр" зіграє з "Ромою" за путівку до фіналу Ліги Європи.

В іншій парі 1/2 фіналу позмагаються "Аталанта" та переможець пари "Бенфіка" – "Марсель".

Огляд матчу "Вест Гем" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

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