Ліга Європи: "Рома" в меншості здолала "Мілан" і вийшла до півфіналу, "Баєр" вибив "Вест Гем" (відео)

Визначилася перша пара півфіналістів другого за престижністю євротурніру.
В рамках матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи "Рома" на своєму полі обіграла "Мілан" (2:1), а "Баєр" на виїзді зіграв унічию з "Вест Гемом" (1:1).
Римляни вийшли вперед на 12-й хвилині – відзначився Джанлука Манчіні. На 22-й хвилині перевагу "вовків" подвоїв Пауло Дібала.
На 31-й хвилині команда Даніеле Де Россі залишилася в меншості – пряму червону картку заробив турецький захисник Зекі Челік.
"Россонері" скористалися чисельною перевагою лише наприкінці зустрічі, коли на 85-й хвилині забив Маттео Габбія.
У першому матчі "Рома" на виїзді перемогла "Мілан" з рахунком 1:0, відтак за сумою двох поєдинків римляни виявилися сильнішими (3:1) та пройшли до півфіналу.
Огляд матчу "Рома" – "Мілан"
Буде додано незабаром.
Суперник "Роми" у півфіналі визначався у протистоянні "Баєр" – "Вест Гем". У першому поєдинку "фармацевти" вдома обіграли "молотобійців" з рахунком 2:0.
У матчі-відповіді Майкл Антоніо уже на 13-й хвилині дозволив лондонцям відкрити рахунок. Проте команда Хабі Алонсо наприкінці зустрічі відігралася – на 89-й хвилині забив Джеремі Фрімпонг. Тож 3:1 у двоматчевій дуелі – "Баєр" зіграє з "Ромою" за путівку до фіналу Ліги Європи.
В іншій парі 1/2 фіналу позмагаються "Аталанта" та переможець пари "Бенфіка" – "Марсель".
Огляд матчу "Вест Гем" – "Баєр"
Буде додано незабаром.
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