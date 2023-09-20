Ліга Європи: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Україна не буде представлена у другому за престижністю єврокубку.
У четвер, 21 вересня, відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.
Цієї кампанії Україна не буде представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.
Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.
- Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
- Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 21 вересня
|19:45
|Група E
|ЮНІОН
|_:_
|ТУЛУЗА
|19:45
|Група E
|ЛАСК
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|19:45
|Група F
|РЕНН
|_:_
|МАККАБІ ХАЙФА
|19:45
|Група F
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Група G
|СЕРВЕТТ
|_:_
|СЛАВІЯ
|19:45
|Група G
|ШЕРИФ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група H
|БАЄР
|_:_
|ГЕККЕН
|19:45
|Група H
|КАРАБАХ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|Група A
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ТСЦ
|22:00
|Група A
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
|ФРАЙБУРГ
|22:00
|Група B
|АЯКС
|_:_
|МАРСЕЛЬ
|22:00
|Група B
|БРАЙТОН
|_:_
|АЕК АФІНИ
|22:00
|Група C
|СПАРТА ПРАГА
|_:_
|АРІС ЛІМАСОЛ
|22:00
|Група C
|РЕЙНДЖЕРС
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|Група D
|АТАЛАНТА
|_:_
|РАКУВ
|22:00
|Група D
|ШТУРМ
|_:_
|СПОРТИНГ
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