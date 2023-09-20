Ліга Європи: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Україна не буде представлена у другому за престижністю єврокубку.

У четвер, 21 вересня, відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цієї кампанії Україна не буде представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 21 вересня 19:45 Група E ЮНІОН _:_ ТУЛУЗА 19:45 Група E ЛАСК _:_ ЛІВЕРПУЛЬ 19:45 Група F РЕНН _:_ МАККАБІ ХАЙФА 19:45 Група F ПАНАТІНАЇКОС _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Група G СЕРВЕТТ _:_ СЛАВІЯ 19:45 Група G ШЕРИФ _:_ РОМА 19:45 Група H БАЄР _:_ ГЕККЕН 19:45 Група H КАРАБАХ _:_ МОЛЬДЕ 22:00 Група A ВЕСТ ГЕМ _:_ ТСЦ 22:00 Група A ОЛІМПІАКОС _:_ ФРАЙБУРГ 22:00 Група B АЯКС _:_ МАРСЕЛЬ 22:00 Група B БРАЙТОН _:_ АЕК АФІНИ 22:00 Група C СПАРТА ПРАГА _:_ АРІС ЛІМАСОЛ 22:00 Група C РЕЙНДЖЕРС _:_ БЕТІС 22:00 Група D АТАЛАНТА _:_ РАКУВ 22:00 Група D ШТУРМ _:_ СПОРТИНГ

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