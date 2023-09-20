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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Україна не буде представлена у другому за престижністю єврокубку.

У четвер, 21 вересня, відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цієї кампанії Україна не буде представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

  • Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
  • Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 21 вересня
19:45 Група E ЮНІОН Юніон Сент-Жіллуаз _:_ Тулуза ТУЛУЗА
19:45 Група E ЛАСК ЛАСК _:_ Ліверпуль ЛІВЕРПУЛЬ
19:45 Група F РЕНН Ренн _:_ Маккабі Хайфа МАККАБІ ХАЙФА
19:45 Група F ПАНАТІНАЇКОС Панатінаїкос _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Група G СЕРВЕТТ Серветт _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
19:45 Група G ШЕРИФ Шериф _:_ Рома РОМА
19:45 Група H БАЄР Баєр _:_ Геккен ГЕККЕН
19:45 Група H КАРАБАХ Карабах _:_ Мольде МОЛЬДЕ
22:00 Група A ВЕСТ ГЕМ Вест Гем _:_ ТСЦ ТСЦ
22:00 Група A ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей _:_ Фрайбург ФРАЙБУРГ
22:00 Група B АЯКС Аякс _:_ Олімпік Марсель МАРСЕЛЬ
22:00 Група B БРАЙТОН Брайтон _:_ АЕК Афіни АЕК АФІНИ
22:00 Група C СПАРТА ПРАГА Спарта Прага _:_ Аріс Лімасол АРІС ЛІМАСОЛ
22:00 Група C РЕЙНДЖЕРС Рейнджерс _:_ Бетіс БЕТІС
22:00 Група D АТАЛАНТА Аталанта _:_ Ракув РАКУВ
22:00 Група D ШТУРМ Штурм _:_ Спортинг Лісабон СПОРТИНГ

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