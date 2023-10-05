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Ліга Європи: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга Європи: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга Європи / Фото: Associated Press

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 5 жовтня, відбудуться матчі другого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цієї кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

  • Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
  • Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 5 жовтня
19:45 Група A ФРАЙБУРГ Фрайбург _:_ Вест Гем ВЕСТ ГЕМ
19:45 Група A ТСЦ ТСЦ _:_ Олімпіакос Пірей ОЛІМПІАКОС
19:45 Група B МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель _:_ Брайтон БРАЙТОН
19:45 Група B АЕК АФІНИ АЕК Афіни _:_ Аякс АЯКС
19:45 Група C БЕТІС Бетіс _:_ Спарта Прага СПАРТА ПРАГА
19:45 Група C АРІС ЛІМАСОЛ Аріс Лімасол _:_ Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Група D СПОРТИНГ Спортинг Лісабон _:_ Аталанта АТАЛАНТА
19:45 Група D РАКУВ Ракув _:_ Штурм ШТУРМ
22:00 Група E ЛІВЕРПУЛЬ Ліверпуль _:_ Юніон Сент-Жіллуаз ЮНІОН
22:00 Група E ТУЛУЗА Тулуза _:_ ЛАСК ЛАСК
22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Ренн РЕНН
22:00 Група F МАККАБІ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Панатінаїкос ПАНАТІНАЇКОС
22:00 Група G РОМА Рома _:_ Серветт СЕРВЕТТ
22:00 Група G СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Шериф ШЕРИФ
22:00 Група H МОЛЬДЕ Мольде _:_ Баєр БАЄР
22:00 Група H ГЕККЕН Геккен _:_ Карабах КАРАБАХ

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Дата публікації
Перегляди
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