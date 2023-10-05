Ліга Європи: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 5 жовтня, відбудуться матчі другого туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цієї кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 5 жовтня 19:45 Група A ФРАЙБУРГ _:_ ВЕСТ ГЕМ 19:45 Група A ТСЦ _:_ ОЛІМПІАКОС 19:45 Група B МАРСЕЛЬ _:_ БРАЙТОН 19:45 Група B АЕК АФІНИ _:_ АЯКС 19:45 Група C БЕТІС _:_ СПАРТА ПРАГА 19:45 Група C АРІС ЛІМАСОЛ _:_ РЕЙНДЖЕРС 19:45 Група D СПОРТИНГ _:_ АТАЛАНТА 19:45 Група D РАКУВ _:_ ШТУРМ 22:00 Група E ЛІВЕРПУЛЬ _:_ ЮНІОН 22:00 Група E ТУЛУЗА _:_ ЛАСК 22:00 Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ РЕНН 22:00 Група F МАККАБІ ХАЙФА _:_ ПАНАТІНАЇКОС 22:00 Група G РОМА _:_ СЕРВЕТТ 22:00 Група G СЛАВІЯ _:_ ШЕРИФ 22:00 Група H МОЛЬДЕ _:_ БАЄР 22:00 Група H ГЕККЕН _:_ КАРАБАХ

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