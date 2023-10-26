Ліга Європи: результати матчів 3-го туру групового етапу

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.
У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.
Цієї кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.
Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.
Зазначимо, що УЄФА переніс матч між іспанським "Вільярреалом" та ізраїльським "Маккабі" Хайфа на 6 грудня через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.
Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.
- Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
- Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
|ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 26 жовтня
|19:45
|Група A
|ОЛІМПІАКОС
|2:1
|ВЕСТ ГЕМ
|19:45
|Група A
|ТСЦ
|1:3
|ФРАЙБУРГ
|19:45
|Група B
|МАРСЕЛЬ
|3:1
|АЕК АФІНИ
|19:45
|Група C
|СПАРТА ПРАГА
|0:0
|РЕЙНДЖЕРС
|19:45
|Група C
|АРІС ЛІМАСОЛ
|0:1
|БЕТІС
|19:45
|Група D
|ШТУРМ
|2:2
|АТАЛАНТА
|19:45
|Група D
|РАКУВ
|1:1
|СПОРТИНГ
|19:45
|Група H
|МОЛЬДЕ
|5:1
|ГЕККЕН
|22:00
|Група B
|БРАЙТОН
|2:0
|АЯКС
|22:00
|Група E
|ЮНІОН
|2:1
|ЛАСК
|22:00
|Група E
|ЛІВЕРПУЛЬ
|5:1
|ТУЛУЗА
|22:00
|Група F
|ПАНАТІНАЇКОС
|1:2
|РЕНН
|22:00
|Група G
|РОМА
|2:0
|СЛАВІЯ
|22:00
|Група G
|ШЕРИФ
|1:1
|СЕРВЕТТ
|22:00
|Група H
|БАЄР
|5:1
|КАРАБАХ
|Середа, 6 грудня
|Група F
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
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|МАККАБІ ХАЙФА
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