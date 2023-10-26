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Ліга Європи: результати матчів 3-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Ліга Європи: результати матчів 3-го туру групового етапу

Ліга Європи / Фото: ФК Шахтар

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цієї кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Зазначимо, що УЄФА переніс матч між іспанським "Вільярреалом" та ізраїльським "Маккабі" Хайфа на 6 грудня через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

  • Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.
  • Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".
ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 26 жовтня
19:45 Група A ОЛІМПІАКОС Олімпіакос Пірей 2:1 Вест Гем ВЕСТ ГЕМ
19:45 Група A ТСЦ ТСЦ 1:3 Фрайбург ФРАЙБУРГ
19:45 Група B МАРСЕЛЬ Олімпік Марсель 3:1 АЕК Афіни АЕК АФІНИ
19:45 Група C СПАРТА ПРАГА Спарта Прага 0:0 Рейнджерс РЕЙНДЖЕРС
19:45 Група C АРІС ЛІМАСОЛ Аріс Лімасол 0:1 Бетіс БЕТІС
19:45 Група D ШТУРМ Штурм 2:2 Аталанта АТАЛАНТА
19:45 Група D РАКУВ Ракув 1:1 Спортинг Лісабон СПОРТИНГ
19:45 Група H МОЛЬДЕ Мольде 5:1 Геккен ГЕККЕН
22:00 Група B БРАЙТОН Брайтон 2:0 Аякс АЯКС
22:00 Група E ЮНІОН Юніон Сент-Жіллуаз 2:1 ЛАСК ЛАСК
22:00 Група E ЛІВЕРПУЛЬ Ліверпуль 5:1 Тулуза ТУЛУЗА
22:00 Група F ПАНАТІНАЇКОС Панатінаїкос 1:2 Ренн РЕНН
22:00 Група G РОМА Рома 2:0 Славія Прага СЛАВІЯ
22:00 Група G ШЕРИФ Шериф 1:1 Серветт СЕРВЕТТ
22:00 Група H БАЄР Баєр 5:1 Карабах КАРАБАХ
Середа, 6 грудня
  Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Маккабі Хайфа МАККАБІ ХАЙФА

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Дата публікації
Перегляди
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