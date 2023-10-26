Ліга Європи: результати матчів 3-го туру групового етапу

Україна цього сезону не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку.

У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги Європи сезону-2023/24.

Цієї кампанії Україна не представлена на груповій стадії другого за престижністю єврокубку. У кваліфікації турніру грали "Дніпро-1" та "Зоря", але вилетіли у третьому та раунді плейоф відбору відповідно.

Водночас, учасниками Ліги Європи є чимало іменитих клубів, серед яких "Ліверпуль", "Баєр", "Рома", "Аякс", "Марсель", "Спортинг" та інші.

Зазначимо, що УЄФА переніс матч між іспанським "Вільярреалом" та ізраїльським "Маккабі" Хайфа на 6 грудня через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з командами, які посядуть другі місця у квартетах Ліги конференцій.

Матчі групового етапу Ліги Європи триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги Європи – 18 грудня.

Фінал Ліги Європи відбудеться у травні 2024 року в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

ЛІГА ЄВРОПИ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 26 жовтня 19:45 Група A ОЛІМПІАКОС 2:1 ВЕСТ ГЕМ 19:45 Група A ТСЦ 1:3 ФРАЙБУРГ 19:45 Група B МАРСЕЛЬ 3:1 АЕК АФІНИ 19:45 Група C СПАРТА ПРАГА 0:0 РЕЙНДЖЕРС 19:45 Група C АРІС ЛІМАСОЛ 0:1 БЕТІС 19:45 Група D ШТУРМ 2:2 АТАЛАНТА 19:45 Група D РАКУВ 1:1 СПОРТИНГ 19:45 Група H МОЛЬДЕ 5:1 ГЕККЕН 22:00 Група B БРАЙТОН 2:0 АЯКС 22:00 Група E ЮНІОН 2:1 ЛАСК 22:00 Група E ЛІВЕРПУЛЬ 5:1 ТУЛУЗА 22:00 Група F ПАНАТІНАЇКОС 1:2 РЕНН 22:00 Група G РОМА 2:0 СЛАВІЯ 22:00 Група G ШЕРИФ 1:1 СЕРВЕТТ 22:00 Група H БАЄР 5:1 КАРАБАХ Середа, 6 грудня Група F ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ МАККАБІ ХАЙФА

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